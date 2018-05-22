今年首例 日本腦炎患者人格驟變

2018年05月22日 04:10 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

衛生福利部疾病管制署昨天發布今年出現第1例日本腦炎病例，個案為屏東縣50多歲農夫，症狀從全身無力、頭痛與發燒開始，進而發生「人格改變」情形，目前仍在加護病房住院治療。

疾管署表示，經過衛生單位調查，該個案相關疫苗接種史不詳、近期沒有旅遊史，他從事農業及養禽業，平日活動地點以住家與工作地為主，而個案工作地附近有1處豬舍，研判感染地點可能為工作附近。

這起今年首例日本腦炎病例，疾管署副署長莊人祥表示，個案在5月14日開始出現全身無力、頭痛及發燒症狀至醫院就醫，17日因症狀持續且出現人格改變情形轉院治療並通報，並於昨天檢驗確診，目前仍住院治療中。

莊人祥說，個案明顯出現人格改變主要是性格突然變得比較急躁，一反平時溫和的個性，由於日本腦炎會對腦部意識產生改變，必須等到治癒後才會恢復。

5至10月感染流行季

日本腦炎約有20至30％死亡率，被感染的病例中有30至50％出現神經性或精神性後遺症，包括不正常肌張力、語言障礙、運動肌無力、腦神經及錐體外系統異常、脾氣暴躁、性格異常等，小孩也會發生智力不足。

台灣的日本腦炎流行季集中在每年5至10月，6至7月為流行高峰。疾管署指出，屏東的個案是今年第1例確定病例，近年各縣市曾經出現散發病例，以40歲以上成人較多，而2013至2017年確定病例數分別為16、18、30、23與25例。

防三斑家蚊叮咬傳播

傳播日本腦炎病媒蚊以三斑家蚊為主，吸血高峰在黃昏與黎明時段，接種疫苗是預防日本腦炎最有效的方法，莊人祥籲，家中若有滿15個月以上未完成疫苗接種嬰、幼兒，照顧者應儘速帶往各地衛生所或合約院所完成接種，避免因感染衍生嚴重後遺症。

(中國時報)