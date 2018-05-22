消除脂肪肝從少吃減重下手

國衛院研究發現，脂肪肝、糖尿病史及三酸甘油脂過高等代謝性疾病是非病毒性肝炎肝癌患者的致癌3大危險因子，呼籲民眾要少吃、減重。圖非當事人。（鄧博仁攝）

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中國時報
／台北報導

台灣全面實施新生兒B型肝炎疫苗接種，加上近年來慢性肝癌新藥效果提升，10年後慢性肝炎感染的肝癌將會明顯減少，沒想到肝癌找到「新出口」，從脂肪肝、糖尿病與三酸甘油脂等代謝性疾病下手，這都與國人飲食有關，醫界呼籲「少吃東西」很重要！

國衛院「台灣肝癌網」發表肝癌防治新方向，發現脂肪肝、糖尿病史與三酸甘油指過高的風險因子時，分子基因學研究所研究員級主治醫師黃秀芬強調「不想嚇到大家」，其實這已經造成6成以上有脂肪肝的國人很大壓力，擔心自己罹患肝癌的可能性。

國內肝膽腸胃科醫師也在「煩惱」國衛院的研究，深怕脂肪肝成了肝癌防治「新指標」後，一大堆人跑去找醫師檢測而「應接不暇」。林口長庚肝臟研究中心主任葉昭廷表示，有脂肪肝但是沒有肝功能異常發炎的狀況，不用太過於憂慮。

不過，葉昭廷較擔心的是非病毒性引起的肝癌愈來愈多，而且有年輕化的趨勢，他收治一位30多歲的年輕人因脂肪肝轉化成肝癌，一到醫院就有症狀，無法開刀治療，只存活半年，主要是糖尿病史引發。

葉昭廷強調，透過傳統病毒性肝炎篩檢發現的肝癌都很小，動手術直接解決，可是一旦經由代謝性疾病引起的肝癌，通常都是有了症狀才來就醫，這時肝癌已經長大、而且長得特別快，來不及救治，就算勉強使用新的治療方法，也只能延2個月壽命。

脂肪肝功能是否異常發炎需要驗血得知，一般外觀看不出來，因此，前台中榮總外科部副主任吳誠中呼籲國內醫師幫幫忙，不要忽略糖尿病、心血管、高齡等病人的肝癌高危險因子。他認為：「未來30年B肝、C肝引起的肝癌大量減少，取代的是代謝性疾病的肝癌。」

不過，有脂肪肝的民眾也不必過於恐慌，葉昭廷指出，消除脂肪肝的最大原則是降低體重，只要減少5公斤脂肪肝發炎會少了一半，減少10公斤幾乎就不會發炎，所以國人要少吃東西，尤其澱粉的控制，而且運動不見得有效，還是必須配合飲食。

(中國時報)

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