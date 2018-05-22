消除脂肪肝從少吃減重下手

2018年05月22日 04:10 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

台灣全面實施新生兒B型肝炎疫苗接種，加上近年來慢性肝癌新藥效果提升，10年後慢性肝炎感染的肝癌將會明顯減少，沒想到肝癌找到「新出口」，從脂肪肝、糖尿病與三酸甘油脂等代謝性疾病下手，這都與國人飲食有關，醫界呼籲「少吃東西」很重要！

國衛院「台灣肝癌網」發表肝癌防治新方向，發現脂肪肝、糖尿病史與三酸甘油指過高的風險因子時，分子基因學研究所研究員級主治醫師黃秀芬強調「不想嚇到大家」，其實這已經造成6成以上有脂肪肝的國人很大壓力，擔心自己罹患肝癌的可能性。

國內肝膽腸胃科醫師也在「煩惱」國衛院的研究，深怕脂肪肝成了肝癌防治「新指標」後，一大堆人跑去找醫師檢測而「應接不暇」。林口長庚肝臟研究中心主任葉昭廷表示，有脂肪肝但是沒有肝功能異常發炎的狀況，不用太過於憂慮。

不過，葉昭廷較擔心的是非病毒性引起的肝癌愈來愈多，而且有年輕化的趨勢，他收治一位30多歲的年輕人因脂肪肝轉化成肝癌，一到醫院就有症狀，無法開刀治療，只存活半年，主要是糖尿病史引發。

葉昭廷強調，透過傳統病毒性肝炎篩檢發現的肝癌都很小，動手術直接解決，可是一旦經由代謝性疾病引起的肝癌，通常都是有了症狀才來就醫，這時肝癌已經長大、而且長得特別快，來不及救治，就算勉強使用新的治療方法，也只能延2個月壽命。

脂肪肝功能是否異常發炎需要驗血得知，一般外觀看不出來，因此，前台中榮總外科部副主任吳誠中呼籲國內醫師幫幫忙，不要忽略糖尿病、心血管、高齡等病人的肝癌高危險因子。他認為：「未來30年B肝、C肝引起的肝癌大量減少，取代的是代謝性疾病的肝癌。」

不過，有脂肪肝的民眾也不必過於恐慌，葉昭廷指出，消除脂肪肝的最大原則是降低體重，只要減少5公斤脂肪肝發炎會少了一半，減少10公斤幾乎就不會發炎，所以國人要少吃東西，尤其澱粉的控制，而且運動不見得有效，還是必須配合飲食。

(中國時報)