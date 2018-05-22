父亡母入獄 她獲總統教育獎

2018年05月22日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

「不想和爸媽一樣，所以我會更努力！」台東女中高三學生陳裕安雙親均因染毒進出監獄多次，父親去年生病過世，母親還在獄中，每次探監她都叮嚀媽媽「要乖乖聽話」，更每個月給媽媽零用錢；裕安今年榮獲總統教育獎，讓80幾歲阿嬤陳林玉秀欣慰不已。

「只記得小時候一覺醒來，爸媽就突然消失了。」陳裕安的家在偏遠的大武鄉，小時候看到爸媽在家裡吸食毒品，雖然爸爸告訴她們姊妹：「等妳長大，這個東西碰不得。」但父母沉淪惡習，進出監獄次數，她也數不清。

陳裕安還有2個在讀大學的姊姊，低收入戶的年邁阿嬤靠賣漁船使用冰塊維生，爸爸去年肝癌過世，媽媽還在獄中服刑。她說，媽媽身上很多病，所以她每個月探監時都與姊姊輪流分攤給媽媽2000元零用錢，雖然過得清寒，但是靠低收補助及各項獎助學金，日子還過得去。

突破語言障礙 理工佳

陳裕安幼時有語言障礙，有段時間很害怕開口，造成與人相處出現問題，經特教班治療已改善，音量仍偏細小，面對困境，她開朗地說，雖然是這樣的環境，還是可以成長得很好。

陳裕安是今年台東唯一總統教育獎得主，她的班導師林志全說，裕安在理工學科表現亮眼，也常擔任志工，上學期透過「特殊選才」錄取全台只有2個名額的成大不分系。

8旬嬤開心 首次北上

陳裕安想到爸媽一度哽咽落淚，但談到83歲的阿嬤要陪她去總統府觀禮，又破涕為笑，阿嬤開心地說，活到80幾歲，沒去過台北，第1次就是去總統府。

祖孫倆感情很好，陳裕安說，小時候都跟著阿嬤睡，念高中時才住在家扶中心的希望宿舍，因為家門前就是站牌，每次出門，阿嬤都會為她喊「加油」，這也是她在困境中能勇敢向前的最大動力。

(中國時報)