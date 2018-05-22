北京清華新生 必修寫作課

2018年05月22日 04:10 中國時報 簡立欣 ／綜合報導 ／綜合報導

語病不斷、缺少邏輯…數位時代文字能力退化成了新生代常見的問題！為了修正此一缺陷，北京清華大學今年9月起將「寫作與溝通」課列為各科系大一新生必修課，校方將課程定位為邏輯性或說理的非文學寫作，希望提高學生的表達能力、溝通能力、批判能力。

北京清華大學校長邱勇近日宣布，將在2018級新生中開設「寫作與溝通」必修課程，由該校中文系教授、著名作家、茅盾文學獎得主格非和歷史系教授、教務處處長彭剛擔任課程負責人。

北京清華學子已經是全大陸學子萬中選一，為何要回頭必修寫作課？對此彭剛表示，校方致力培養未來的領導者，而寫作、溝通、表達能力正是領導者的必備素質之一；課程定位為非文學寫作，希望透過小班訓練，顯著提升學生的寫作表達能力、溝通交流能力、邏輯思維和批判性思維的能力。

事實上，2017年年底大陸教育部審核評估專家就曾表示，北京清華學生「思辨與交流表達能力需要提升」。

北京清華大學經濟管理學院院長錢穎一表示，寫作是通過邏輯思維構思布局、組織思想，再搜集證據取捨素材，並以準確的語言加以表達，提煉觀點、展示結論，「這不是一般意義上的寫作過程，而是一種思想和論據的組織過程。」錢穎一說，現在學生有很多優點，比如分析能力很強，但卻連1份2到3頁的會議總結或紀要都寫不好，「而這正是很多工作必備的基本素質。」

(中國時報)