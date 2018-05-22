思辨、溝通、說理 彰顯人的價值

2018年05月22日 04:10 中國時報 簡立欣 ／綜合報導 ／綜合報導

國外大學超級重視寫作課，連哈佛大學都把寫作課列為必修，也是全校唯一共同必修。專家表示，未來一切事務可由機器人代勞時，人的價值是什麼？就是思辨、表達、溝通、說理，這正是寫作課教的。

美國大學的寫作中心是1930年代興起，一項調查顯示，96%的4年制美國大學都會開設大一寫作項目，但絕不只是停留在教師「改作文」的層次。美國大學會針對不同科系的學生，設置不同的寫作要求，有些文科學生甚至被要求連上3學期寫作課。

難道哈佛大學學生在進大學之前都沒寫過小論文？在美式教育中，幾乎從小學開始就要寫作業或專案報告。但是哈佛大學寫作系主任、人類學家James Herron博士表示，學生們真的「不會寫作」。他指出四點：一、無法清晰表達論文該討論的思維難題；二、給出無法議論的觀點─既不是明顯正確又不是完全錯誤；三、很難有效運用資源；四、傾向避免談及與自己觀點相對的反方觀點。這些寫作上的缺點，實際上都是思維邏輯的缺陷。

哈佛寫作課的一般通常有10到15名學生，以主題討論的方式展開練習。James Herron第1堂課他通常會介紹規則，接著給學生一些話題。學生要先讀一些哲學論文，接著學習1、2個能夠提供物品是否具有商品性相關知識的案例，例如反對或質疑人體器官銷售或販賣嬰兒的文章，最後學生要在初稿中將這些資料中的知識和觀點，用哲學思辨的方式寫出來。

(中國時報)