兆豐銀行主辦 TPK Holding聯貸簽約

2018年05月22日 04:10 中國時報 郭隆富／台北報導

由兆豐銀行及安泰銀行共同主辦並由兆豐銀行擔任管理銀行之TPK Holding Co., Ltd.三年期美金1.63億元聯合授信案，已成功籌組完成，並於2018年5月11日舉行簽約儀式，典禮由兆豐銀行總經理蔡永義先生、TPK Holding Co., Ltd.董事長江朝瑞先生及總經理江懷海先生共同主持，並由各參貸銀行高層出席共襄盛舉。

獲10家銀行參與支持

本聯合授信案資金將供TPK Holding Co., Ltd.償還既有金融負債及充實中期營運周轉所需，全案由兆豐銀行及安泰銀行主辦外，並獲渣打銀行、台北富邦銀行、法國巴黎銀行、菲律賓首都銀行、新光銀行、台中銀行、遠東銀行及板信銀行全體共10家銀行共同參與及支持。

TPK Holding Co., Ltd.以及旗下轉投資生產事業，係以從事觸控模組相關產品之研發及產銷，為專業觸控技術應用之世界性領導廠商，並且致力於投入觸控材料、技術與製程技術之開發，截至2018年3月31日止，已取得2,307項專利，深受國際消費性電子品牌大廠肯定。2017年營業收入新台幣1,072.08億元，稅後淨利新台幣23.86億元，財務體質穩健。

本案原為募集金額為美金1.5億元，最終以美金1.63億元簽約圓滿達成，顯示銀行團對該公司及經營團隊之肯定，並對其未來營運亦深具信心。

持續擴展全方位業務

兆豐銀行除於聯貸市場具領導地位，並持續擴展房貸、理財、外匯等業務，近期在信用卡、數位存款帳戶與台灣Pay等提供更多現金回饋、高利活儲、轉帳免手續費等實質優惠消費者活動，開創年輕族群對銀行業務需求，同時針對年長者安養顧慮，提供以房養老及安養信託業務，以減輕長者財務壓力，為企業金融、消費金融均衡發展之全方位領導銀行。

(中國時報)