星展銀行 幫年輕人開啟理財路

千禧世代（Millennials）強勢崛起，已成為主導全球未來發展不可忽略的新勢力。身為外匯理財專家的星展銀行（台灣），宣布推出《理不理財很有事》線上平台，內容精選與年輕世代最切身的時事話題，以輕鬆活潑的內容，深入淺出的解說，幫助年輕族群及早開啟投資之路，盡享生活，輕鬆理財。（星展銀行提供）

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中國時報
梁仕昌／台北報導

千禧世代（Millennials）強勢崛起，已成為主導全球未來發展不可忽略的新勢力。身為外匯理財專家的星展銀行（台灣），宣布推出《理不理財很有事》線上平台，內容精選與年輕世代最切身的時事話題，以輕鬆活潑的內容，深入淺出的解說，幫助年輕族群及早開啟投資之路，盡享生活，輕鬆理財。

1981年至2000年出生的千禧世代，不論是消費力或經濟實力都後勢看漲。然而，根據星展銀行（台灣）進行線上調查結果顯示，台灣的千禧世代有95.5％都認為理財是件重要的事，但僅有58.9％有理財習慣，同時有67％的人認為投資理財是困難的。網路社群媒體資訊如Facebook理財相關粉絲頁或是朋友分享，是千禧世代獲得理財資訊的主要來源（70.6％），其次則是透過親朋好友分享（67％），然而，還有20.5％受訪者表示想理財，但不知道從何開始。顯示台灣千禧世代的理財觀念與習慣仍有很大進展空間。

星展銀行（台灣）集團推廣策略暨傳訊處處長蘇怡文表示，許多年輕朋友即使想開始進行投資，也不知道該從何著手。因此，身為外匯理財專家的星展銀行（台灣）特別規劃《理不理財很有事》線上平台，不僅符合千禧世代善用數位科技，習慣從網路尋找資訊的特質，且內容挑選與年輕世代最切身的生活化議題，用深入淺出的方式，把以往艱澀難懂的專業知識，變成好讀好吸收的資訊，幫助千禧世代及早開啟理財之路。

星展銀行（台灣）《理不理財很有事》網址：https://www.dbs.com.tw/insights/index.html

(中國時報)

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