交給安聯 利益風險不打架

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中國時報
魏嘉虹／台北報導

關於財務規劃，你是否常常面臨防守vs.進攻、利益vs.風險的天使與惡魔在內心交戰呢？台灣投資型保單領導品牌「安聯人壽」以替客戶規劃投資保障雙贏策略為前提，創新開發安聯人壽「匯聚天王變額萬能壽險/外幣變額萬能壽險」及「豐盈人生變額萬能壽險/外幣變額萬能壽險」，以「基本、超額」雙帳戶收費的新概念，讓客戶進可攻退可守，配合自動停利機制，讓消費者掌握獲利機會，有效累積資產，前者更自第二保單年度起每年可啟動特定投資標的價值之0.2％加值給付金回饋；後者則自第十一保單年度起每5年可啟動基本帳戶特定投資標的價值之2％加值給付金回饋，保單回饋再加碼，讓民眾投資效果加乘，輕鬆做好財務及風險管理規劃。

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(中國時報)

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