萬點周年慶 挑戰萬一需補量

美中緊張情勢略微解除下，多檔具利基題材個股走強，台北股市21日收盤大漲135.36點，收在10966.2點。（顏謙隆攝）

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中國時報
／台北報導

陸美貿易戰熄火，電子股喜出望外，昨（21）日由權值王台積電大漲5.5元、股后國巨漲停，共同領銜上演報復性反彈行情，類股指數大漲1.85％，激勵台股以10,966點作收，勁揚135點、漲幅1.25％；今日為萬點「周年慶」，投資專家看好，將力拚補量站上1萬1千點。在陸美貿易戰停火利多下，美股三大指數昨早盤大漲，道瓊飆漲逾300點，飛越2萬5000點。

台幣貶值 一刀兩面刃

萬寶投顧董事長朱成志指出，台股昨日拉出長紅，台積電股價大漲並站上年線，扮演最大功臣，一檔個股就貢獻指數47.8點，撐了台股三分之一的漲點；第2季新台幣匯率走貶，有助於電子股沖回第1季因新台幣升值提列的匯兌損失，看好電子股將持續伴隨國際行情反彈。

惟新台幣匯率貶值，一刀兩面刃，群益投顧董事長蔡明彥表示，外資昨買超不到30億元，再加上新台幣匯率續貶，顯示外資進場買股意願仍低。但從技術面來看，蔡明彥認為，台股昨已小幅突破三角整理型態，技術面翻多，今日若能補量，有助站上1萬1千點。

美元續強 外資未大買

電金傳三大類股昨日同步走揚，電子股扮演反彈先鋒，終場收在1萬966點，大漲135點，與1萬1千點僅有34點之遙。據統計，昨日貢獻台股大漲的前十大個股分別為台積電、國巨、鴻海、台塑化、華新科、可成、台達電、國泰金、華新及兆豐金等，電子占6檔，金融及傳產各2檔。

台股昨日在電子重返主流部隊力挺下大漲，惟美中不足的是成交量能未同步放大，只有1,275億元，若扣掉ETF及權證交易，上市公開市場更只有1,158億元。因此，蔡明彥提醒，台股若要持續反彈攻堅，最好能放量到1,500億元以上。

蔡明彥並說，台股昨日大致是靠台積電及被動元件撐盤，陸美貿易戰停火，終於還電子股公道，但未來台股走勢還是要看國際熱錢的走向，若國際美元續強，資金仍不會大舉流入，此外，MSCI權重調整將在月底盤後生效，A股入摩，仍對台韓及印度股市會有所衝擊。

啟動併購 國巨再停牌

值得觀注的是，國巨昨再度向證交所申請停牌，今天將暫停交易，這也是國巨繼4月27日暫停交易後，1個月內第2度申請停牌，市場揣測，應是再度啟動併購案，預料對象仍是車用領域的相關被動元件廠。

(中國時報)

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