近半民眾 預期景氣會惡化

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中國時報
／台北報導

民眾經濟信心進入「憂鬱期」。國泰金控21日公布5月國民經濟信心調查，對未來景氣樂觀的受訪者比率跌破20％，同時有近46％受訪者預期景氣會惡化，創29個月來新高，同時對加薪、股市等預期也都轉趨悲觀，因此民眾投資及消費意願明顯低落。

台股仍在萬點以上，但據國泰金控調查，5月預期台股仍會繼續上攻高點的民眾約17.1％，是18個月來新低，預期會下跌者則拉高到46.3％，是2年來的新高，應是近來國際情勢變化及MSCI指數納入大陸A股等成份股，造成民眾的悲觀預期。也因此，5月願意將現金轉入台股的民眾也降為19.4％，跌破20％，是10個月來的新低意願。

國泰金在5月調查的時事題是詢問民眾參與今年除權息的意願，有23.5％受訪者有較高意願參與，但也有28.4％意願不高，完全無意參與除權息為14.4％，今年的調查比2014年5月調查同樣問題時，積極參與除權息者比率有提高，當時只有20.5％有高意願參與除權息，完全無意願者為17.1％，代表民眾對上市櫃公司股利仍有期望，但又擔心股市波動，可能吃掉股利，所以也有28％的人參加除權息的意願不高。

由於年終獎金及轉職潮高峰已過，預期半年內薪資會上漲者只剩16％，影響民眾消費意願，未來半年內有意願進行大額消費者，即旅行、吃大餐等者降為26.9％，是近8個月新低，且大額消費指數僅剩0.3，若信心再不提振，即可能轉為負意願，影響經濟成長動能。

國泰金今年每月都會詢問民眾預估經濟成長率，2月還有近40％覺得經濟成長可能低於2％，3月、4月則明顯降到30％以下，5月預估全年經濟成長低於2％者又回升到30.8％，即對經濟前景也轉為相對悲觀，對通膨率仍是逾5成預估會超過1.3％。

(中國時報)

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