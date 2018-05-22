合庫暑假育樂營又來了 報名要快

隨著暑假將屆，合庫銀昨日宣布，邁入第27年，涵括桌球、棒球和羽球的「合庫暑假育樂營」，7月18日起將在新竹、嘉義及高雄展開為期3天的營隊，由於合庫培養出「桌球王子」江宏傑、世界球后戴資穎等多位國手，加上江宏傑等球員將在現場指導學員，讓暑假育樂營十分熱門，總在開放報名未久就秒殺額滿。（陳怡誠攝）

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中國時報
／台北報導

隨著暑假將屆，合庫銀昨日宣布，邁入第27年，涵括桌球、棒球和羽球的「合庫暑假育樂營」，7月18日起將在新竹、嘉義及高雄展開為期3天的營隊，由於合庫培養出「桌球王子」江宏傑、世界球后戴資穎等多位國手，加上江宏傑等球員將在現場指導學員，讓暑假育樂營十分熱門，總在開放報名未久就秒殺額滿。

合庫銀主管指出，日前有位連續3年為子女報名的家長詢問報名時間，希望孩子今年仍有機會參加合庫營隊，或許是有國手加持，有助打好基礎，讓她的孩子參加後，更願放下手機等3C產品到戶外運動，變得更陽光，學校成績也跟著進步。

「在育樂營教小朋友桌球，讓他們開心最重要！」江宏傑不諱言，升格當爸爸後因為要帶小孩，耐心進步很多。合庫銀表示，旗下桌球營、棒球營、羽球營一律免費報名，名額分上午、下午2梯次共300個名額，開放100名給一般民眾報名，資格為目前就讀國小三至六年級、民國94年9月2日至民國98年9月1日出生的學童。

此外，看好行動網銀業務呈倍數成長，公股銀行紛紛擴大經營，合庫銀主管透露，看好行動網銀2年內倍增至60萬戶，規畫在今年7月推出刷臉認證，取代輸入密碼等手續，讓行動網銀服務更順暢，期在各家銀行網銀服務推陳出新間，異軍突起，對民眾更具吸引力。而繼去年行動網銀開辦舊房貸戶能線上申請動用房貸餘額後，擬在最短時間內納入消費性貸款線上申辦服務。

「使用手機行動上網，辦理銀行相關業務的民眾，不太會再回頭透過電腦辦理！」合庫銀主管說，行動網銀客戶快速激增，第1季便較去年第4季成長1成，若將時間拉長，更可看到2年內戶數倍增佳績，由於設立純網銀還須找合作對象，目前合庫銀將會先著手壯大旗下行動網銀業務。

(中國時報)

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