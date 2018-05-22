最快6月實施 台鐵、高鐵票1年內尋回 退費8成

2018年05月22日 04:10 中國時報 楊騰凱 、 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

行政院審議通過《鐵路旅客運送定型化契約應記載及不得記載事項》，對於遺失台鐵或高鐵車票的旅客，祭出補救方式，旅客如能在1年內尋回車票，且車票未經使用，將能向台鐵、高鐵申請退費，最高可退原票價8成，交通部表示最快6月就可實施。

台鐵運務處營業科專員曾國煌表示，若旅客遺失車票，須有報案紀錄，目前台鐵規定，旅客退票手續費每張最低10元，最高為票價的20％，未來手續費的收取將會根據辦法研擬新措施。

高鐵方面，目前旅客若不慎遺失車票，報案後可透過客服申請，若原定行程車票無人使用，且旅客再購行程與原定行程相同，高鐵會在確認後，酌情個案處理退費，每張僅收20元手續費。公關副理王平宇表示，配合新制，高鐵將再研議退票手續費方式。

行政院消保處表示，這次新增事項規定，旅客遺失記名車票時，可辦理掛失退費或補發車票，遺失無記名車票時，雖然仍需要重新購票才能搭乘原欲搭乘的車次，但旅客若在1年內尋回車票，只要經鐵路機構查明該票未經使用，即可向台鐵、高鐵請求退款，最高可退票價的8成。

另在車票變更方面，旅客持有未經查驗車票，經台鐵、高鐵同意後，可變更搭乘日期、班次或車種，第一次變更免收手續費。

消保處指出，運送發生遲延時，台鐵、高鐵應即時將遲延事由通報給旅客，並於車站及列車上透過廣播等方式呈現，同時，台鐵、高鐵也有對旅客負遲延賠償責任。另外，此次事項規範對象目前僅現台鐵、高鐵，並不包括捷運及輕軌。

消保處也提到，雖然按照事項規定，遺失車票最高可退費8成，但最後詳細退費比例仍待台鐵、高鐵自行訂定。

(中國時報)