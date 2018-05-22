南山人壽推雙幣別投資型保單

2018年05月22日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

為協助民眾配置多元資產，南山人壽再度攜手復華投信專業團隊，推出「美滿富利外幣變額壽險」，提供雙幣別選擇，連結「復華2024到期新興市場債券基金（美元）」 、「復華2024到期新興市場債券基金（人民幣） 」，依自身需求進行資金規畫，不僅滿足保險保障，同時兼具投資理財需求，為南山人壽銷售首檔有人民幣計價的商品。

人民幣投資轉夯，帶動壽險業連結目標到期型基金投資型保單的買氣，南山人壽昨日宣布開賣今年第3檔目標到期型基金保單，前2檔買氣已突破110億元，但皆為美元計價，這次新增人民幣計價的部分，祭出費用3.7％，淨投資金額6年期滿的年化報酬率達6％，投報率為時下已銷售的目標到期型基金保單中最高，讓南山人壽對此檔寄予厚望。

國內開放人民幣存款業務後，餘額急速增加，據央行統計，截至今年3月已有逾3200億人民幣，顯示許多民眾願意持有人民幣資產。為滿足民眾需求，南山人壽5月再次推出的「美滿富利外幣變額壽險」，連結目標到期債券基金投資型保單，除美元外，也提供以人民幣投保選擇，最低僅需躉繳人民幣6萬元或美元1萬元，讓民眾手中的外幣資產有不同投資理財新選擇。

隨著風險分散、資產配置多元的觀念逐漸被接受後，將人民幣與美元納入資產配置中，可相對降低匯率對於投資績效的影響。以45歲男性為例，躉繳60萬人民幣投保「南山人壽美滿富利外幣變額壽險」，基本保額為9萬人民幣，在保費費用率為3.7％的情形下，假設持有至到期日，以淨投資金額計算年化投報率有機會可達6％，6年滿期可領回逾81.6萬人民幣，投保期間保戶若發生身故或完全殘廢時，則給付身故或完全殘廢保險金，惟客戶仍然必須承擔投資本金和收益風險。

南山人壽表示，此商品為目標到期債券基金投資型保單，主要透過債券風險相對較低，且有專業投資團隊管理的特性，讓民眾不需要時時關注短線波動，只要持有至到期日，在未發生信用風險下，即能輕鬆理財，穩健累積資產，相較於其他投資工具相對簡單。想了解更多相關商品內容、給付規範、注意事項，可電洽南山人壽24小時客戶服務中心0800-020-060，或至其企業網站查詢http://www.nanshanlife.com.tw。

(中國時報)