陸7月三台會 聚焦統一方案

「2018海峽兩岸關係學術研討會」7月在山東青島召開，預料兩岸如何進一步統一等議題，將成今年「三台會」重點。圖為大陸舉辦宣傳「一國兩制」圖片展。（新華社）

友善列印
中國時報
／北京報導

一年一度、由大陸全國台灣研究會、全國台聯和大陸社科院台研所聯合主辦的「海峽兩岸關係學術研討會」，今年將於7月24至28日在山東省青島市召開。去年三台會，大陸涉台重量級智囊周志懷提出統一時間表說法，估計今年三台會可能重點聚焦在統一的方案和進程。

劉結一展望對台工作

據了解，今年「三台會」主題是「新時代兩岸關係發展的機遇與挑戰」，研商三大議題，分別是「世界變局中的涉台國際環境」、「台灣政局走向與兩岸關係」、「深化兩岸經濟社會融合發展」。

按慣例，大陸國台辦主任劉結一將親自出席開幕式並致詞，總結近年兩岸關係發展近況，並就大陸下一波對台工作做出展望。兩岸重要學者，包括大陸全國台研會長戴秉國、海協會副會長孫亞夫、大陸社科院台研所長楊明杰、淡江大學陸研所榮譽教授趙春山、淡江大學陸研所副教授張五岳等人都將與會。

台研會理事周志懷去年7月在會上主張「要開始在和平統一的目標下設定統一時間表」。事實上，從去年19大後，中共總書記習近平提出「解決台灣問題、實現祖國完全統一」，對台統一時間表的說法就不絕於耳，近期兩岸關係更趨緊張，也讓統一時間表，乃至如何統一的討論聲音更不曾間斷。

北京促統力道漸強

事實上，從大陸愈來愈掌握兩岸局勢主控權後，對如何解決兩岸問題，立場也日趨強硬；以學界來說，大陸學者愈來愈強調「一中原則」，而非九二共識就可見一般。

蔡英文政府上台2年來，大陸在國際上堅持「一中原則」，不僅挖走台灣友邦、也禁止台灣參加國際會議，企圖限縮台灣的國際生存空間。

此外，大陸留給台灣民眾選項也越來越少，「獨」就不用說了，現在連「維持現狀」的空間幾乎都沒有，只剩下統一是唯一目標。

大陸在反獨促統天平上，越來越強調促統面向，聚焦兩岸應融合發展，今年2月，大陸國台辦即單方面宣布「31條惠台措施」，希望爭取台灣年輕人認同，在台灣投下震撼彈。

(中國時報)

小檔案－三台會

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。