陸學者稱「維持現狀」已無空間

2018年05月22日 04:10 中國時報 林勁傑／綜合報導

隨著大陸對兩岸關係主導權日益增強，大陸學界對「兩岸統一」的相關議題討論也愈發熱烈。北京清華大學台灣研究院副院長巫永平直言，從當前兩岸關係發展來看，幾乎已經沒有「維持現狀」的選項空間，未來兩岸的結局只有統一，差別在於「一國兩制」還是「一國一制」。

近年來，大陸涉台智庫學者對「統一」的討論愈趨熱烈，本月初於武漢舉辦的首屆「國家統一與民族復興」研討會即是一例。在兩岸實力發展懸殊下，大陸學界也逐步聚焦統一的模式乃至於統一後的治理問題。

巫永平近日接受「香港01」訪問時強調，台灣民眾以為他們可以選擇，可以選擇「統」，選擇「獨」還是「維持現狀」。「錯了，只有統，未來結局只有統，只能在武統和和統之間選擇。統一是未來唯一結局，是要一國兩制還是一國一制。」

他認為，中華民族的偉大復興離不開兩岸統一；對北京來說，比起武統或和統的爭辯，更為重要的是進行解構獨派的統一論述。

「統一有時間表，只是官方不去說。」巫永平強調，在馬英九任內，大陸為配合國民黨，有意迴避統一，這反而強化台灣內部一種錯誤的「政治正確」氛圍。「所以我認為現在要理直氣壯地把統一提出來。正式啟動了統一的進程後，肯定還會有越來越多這樣的措施出來。」

談及一國兩制，巫永平也坦言，一國兩制已被妖魔化，必須要解決。台灣民眾有80％支持維持現狀，而最能維持現狀的正是一國兩制，但卻被台灣百姓認為是改變現狀。

巫永平表示，台灣人的心態對統一是最關鍵，原來看不起大陸，現在越來越看得起，到後來慢慢接受，統一的條件就會發生變化。原來認為大陸落後台灣，之後讓台灣下一代認識到大陸已經領先台灣，「很多事情就好辦了。」

(中國時報)