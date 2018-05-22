兩岸萬人 山西拜祖

「問祖炎帝．尋根高平」海峽兩岸同胞民間人士炎帝陵守陵啟動儀式，17日上午於高平市神農鎮莊里村隆重舉行。（山西省高平市新聞中心提供）

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中國時報
／山西報導

「問祖炎帝．尋根高平」戊戌年海峽兩岸同胞神農炎帝故里民間萬人拜祖典禮21日在山西高平炎帝陵舉行。此次拜祖典禮邀請台灣同胞、海外僑胞與學者專家等和當地群眾近萬人，現場共同祭拜始祖神農炎帝，頌揚炎帝文明。感恩之餘，也盼通過兩岸經濟文化交流，弘揚中華文化。

由山西高平市主辦的海峽兩岸神農炎帝文化系列活動主要內容包括「1+9」項，即1項主題活動，9項重要活動，為期近兩個月。1項主題活動為21日拜祖典禮，其餘重要活動如海峽兩岸同胞民間人士炎帝陵守陵活動、新時代海峽兩岸神農炎帝文化高端論壇等9項。

「問祖炎帝．尋根高平」海峽兩岸同胞民間人士炎帝陵守陵啟動儀式已經在本月17日上午，於高平市神農鎮莊里村隆重舉行，為一系列炎帝文化活動揭開序幕。來自海峽兩岸300餘名民間人士齊聚炎帝故里，懷著虔誠崇敬之情參加守陵大典，首批海峽兩岸20位守陵人開啟「為神農炎帝守陵，為中華民族護根」儀式之門。

當天晉城市委副書記李根田參加儀式，並宣布戊戌年海峽兩岸民間人士炎帝陵守陵儀式啟動；晉城市人大常委會副主任廖軍、市政協副主席郭一峰出席，台灣中華神農大帝協進會理事長游炎川、高平市委書記范兆森聯袂出席並致詞。市長鄒樹琦則主持啟動儀式。

范兆森指出，此次炎帝陵守陵啟動儀式，開啟的不僅是一個守陵活動，開啟的是兩岸同胞同氣連枝、命運與共、站在新時代起點上攜手共進的時代篇章。

他並稱，在懷著虔誠之情、感恩炎帝始祖的同時，還承擔著通過加強兩岸經濟文化交流合作，來更好地弘揚中華文化的歷史使命。

游炎川表示，海峽兩岸同根同源同文化，中華民族璀璨的傳統文化是兩岸交流與合作重要紐帶；炎帝堅忍不拔、百折不撓，自強不息、天下為公精神，是中華民族生生不息力量源泉。

(中國時報)

陸學者稱「維持現狀」已無空間

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