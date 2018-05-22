韓媒欲訪廢核 北韓已讀不回

南韓總統文在寅（右）與北韓領導人金正恩（左）4月27日在板門店峰會時，攜手跨越分隔兩韓的軍事分界線。不到一個月，北韓以美韓聯合軍演為由，取消兩韓高層級會談，隨後又拒收欲採訪豐溪里核試場拆毀過程的南韓記者團名單。（美聯社）

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中國時報
∕綜合報導

南韓總統文在寅21日啟程前往美國，與美總統川普商談北韓去核化等敏感議題，而兩韓和解氣氛持續因北韓變臉而籠罩陰影。北韓本周將拆毀豐溪里核試驗場，平壤卻依然拒收南韓欲赴北韓見證拆毀過程的記者團名單。南韓民間團體北訪計畫，也因北韓遲遲未發邀請函，以致希望落空。

兩韓21日上午撥通板門店聯絡電話，南韓方面嘗試發送北訪記者名單，但北韓方面表示未接獲上級指示，拒絕接收。北韓15日曾通知南韓，受邀南韓記者向北韓駐大陸使館申領簽證後，可於22日從北京乘專機赴元山市。南韓記者團21日已抵達北京，積極把握最後希望，爭取北韓接納。

採訪北韓 外媒1人要90萬

對於北韓是否會排除南韓記者採訪，南韓統一部不願多加猜測，也否認北韓就拆毀核試場向南韓索要費用。有報導稱北韓要外媒記者每人付1萬美元（約台幣30萬元）簽證費，該部表示要再查核是否屬實。據悉，受邀記者須自行承擔所有費用，加上機票，每人需花費近3000萬韓元（台幣90萬元）。

太快接受川金會 川普恐難堪

北韓12日宣布將於23到25日爆破、拆毀豐溪里核試場，並邀陸、美、英、韓、俄5國記者團赴現場採訪。然而，平壤16日突以美韓聯合軍演為由，取消當天的兩韓高層級會談，18日又拒收南韓記者團名單。

北韓在歷史性的川金會前「臨陣翻臉」，似乎打算增加談判籌碼。觀察家認為，北韓有意效法印度與巴基斯坦的模式，使國際社會承認其「擁核國家地位」。北韓態度丕變也可能是意圖影響22日的韓美鋒會。

《紐約時報》21日報導，川普對平壤宣稱要重新考慮「川金會」既驚訝又憤怒，因為北韓先前擺出和解姿態。川普愈來愈擔心，他當初太快接受「川金會」，恐將陷入難堪的政治處境，以致頻頻逼問幕僚群和盟邦，應否冒險繼續準備歷史性的川金峰會。

川普19日晚與文在寅熱線通話，就詢問北韓為何突然變臉，在文抵美前就迫不及待熱線逼問，顯見川普焦慮不安。不過，目前仍無跡象顯示川普考慮退出「川金會」。

如何確保川金會如期登場，是文在寅與川普會面的首要議題，兩人將聚焦協調朝鮮半島無核化路線圖，在美國和北韓不同立場之間尋找平衡點。

(中國時報)

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