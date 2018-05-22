競選團隊疑遭滲透 川普要徹查

2018年05月22日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普20日透過推特，要求司法部徹查2016年總統大選期間，前朝歐巴馬政府是否下令監控他的團隊，並派「內鬼」滲透到他的團隊裡。

川普寫道，「我在此要求、也將於明天正式要求司法部，著手調查（歐巴馬政府的）聯邦調查局（FBI）／司法部，是否為了政治目的，滲透或監控川普競選團隊；以及歐巴馬政府是否下達過任何這樣的命令！」

司法部20日稍後指出，已要求督察長擴大調查《海外情報監聽法》（FISA）的運用流程，包括FBI在針對大選期間、疑似與俄方情報人員有接觸的人士進行反情報調查時，是否有不當舉止或政治動機。副部長羅森斯坦則稱，「如果任何人在總統選舉競選活動中，基於不當的理由對候選人進行滲透或監控，我們必須知道詳情，並採取適切舉動。」

川普之所以怒發推特，是因《紐約時報》和《華盛頓郵報》等媒體報導，FBI曾在總統競選期間，派一位身分保密的線人（非間諜）與川普團隊幕僚會面，以調查川普陣營和莫斯科當局的可能牽連。 紐時18日引述熟悉內情的消息人士報導，FBI在2016年7月派遣一位在英國教書的美國學者，與川普的競選幕僚巴帕多普洛斯等人互動。

華郵則透露，這位線人除了與巴帕多普洛斯等見面，並和川普的競選團隊共同主席克洛維談論與大陸的關係。克羅維的律師告訴華郵，他們對話中根本沒提到俄羅斯。雖然川普認為該消息來源被安插進他的團隊，但官員告訴美國有線電視新聞網（CNN），這並非事實，此人是長期與FBI和中情局合作的消息人士，他的身分受FBI和情報高層嚴密保護。

川普早在17日就針對此事在推特開砲，前助理檢察官麥卡錫日前在保守派刊物《國家評論》，發表《FBI在川普競選團隊中有間諜嗎》一文，稱FBI在川普競選團隊至少安插一名間諜。川普引用該文痛批，若此事屬實，恐將成遠超過水門案的驚天醜聞。

川普下令司法部調查內鬼，引發國會議論。共和黨籍的眾院情報委員會主席努涅茲揚言，除非司法部提供更多該間諜資料，否則他不會與司法部官員會面。但參院情報委員會的民主黨領袖華納指出，他沒看到川普陣營被安插間諜的確切證據，並強調任何揭露FBI間諜身份的行動都是違法，甚至會遭起訴。

(中國時報)