中興案未決 王毅訪美延長戰

2018年05月22日 04:10 中國時報 鍾玉玨 、 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

上周大陸國務院副總理劉鶴赴華府進行貿易談判，各方預期陸方把美國解除對中興通訊制裁作為核心議題，但最後美陸雖然同意不打貿易戰，雙方聯合聲明卻對中興制裁案隻字未提。由於中興案涉及陸方的「核心利益」，大陸外交部長王毅本周訪美時，應該會鍥而不捨，再將中興問題搬上談判桌。

對於大陸電信大廠中興，美國究竟要救還是要罰？白宮國家經濟委員會主席庫德洛表示，對中興的懲罰「仍會非常、非常嚴厲，包括巨額罰款、合規措施、撤換管理層與董事會。」即使懲罰措施有變，也只會極小更動，警告外界不要期望中興可逃過懲罰。他強調，「請不要指望中興通訊能夠脫身！這不會發生。」

財長穆努欽接受福斯新聞訪問時也提到，美陸已經同意擱置貿易戰，但美方在中興問題上「未同意任何交換條件」。川普早前說，希望給中興一條生路，穆努欽回應：「這不只是貿易問題，而是執法問題。總統（川普）要求我們非常嚴厲地處置中興。他只是要求（商務）部長研究此事。」

法廣中文網20日指出，陸方把中興制裁案作為上周談判的核心議題，但美陸最後的聯合聲明卻未提一字，雙方是如何在談判過程中談及此議題，中興能否起死回生，中興未被提及是否代表陸方的失敗？劉鶴在接受陸媒採訪時，對於中興亦隻字未提，應是陸方有意迴避。消息人士說，王毅本周訪美時，應會再將中興問題搬上談判桌。

中興通訊遭美方指控，長期向伊朗、北韓等遭制裁國家出售含美國技術與零件的產品，違反美國商務部出口禁令，被美方判罰天價罰款。隨後中興因阻礙美國政府調查，上月16日遭美商務部進一步重懲，禁止美國企業向其提供關鍵微晶片及軟體，為期7年，導致中興受到重創。

另外，美國商務部長羅斯將再次前往大陸，進行下一回合的雙邊貿易談判，主要是敲定細節，包括如何落實大陸增加對美國的採購，以降低美陸貿易逆差。

穆努欽說，美國期待在今年內將出口至大陸的農產品增加35％-40％；在未來3至5年，倍增對大陸的能源出口。庫德洛則指出，羅斯將研究美國可增加出口至大陸的產業與項目，諸如能源、液化天然氣、農產品和製造業產品等。

(中國時報)