7指封刀 華西街蛇店熄燈

2018年05月22日 04:10 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

台北萬華華西街殺蛇進補，而殺蛇秀常吸引觀光客目光。（本報資料照片）

當年許多民眾擠在蛇店門前看人賣藥。（本報資料照片）

亞洲毒蛇研究所21日熄燈，第三代公主在場把玩假蛇。（鄧博仁攝）

萬華華西街最後一家蛇肉專賣店「亞洲毒蛇研究所」，21日舉行封刀歇業儀式，吸引大批民眾前往懷舊。第一代老闆郭來貢也現身，雖然行動略有不便，仍堅持在兒子攙扶下，與當年殺蛇師傅洪丁福一起為用來殺蛇的小剪刀蓋起紅布，正式「封刀」、「銘謝惠顧」，宣告「蛇街」封號走入歷史。

三代齊聚 見證歷史

風光一時的華西街因為公開展演殺蛇，吸引國內外遊客爭相觀看，更成為昔日他國元首來台必遊之地，但因近年政府禁止公開宰殺、蛇源不足等問題，僅存專賣蛇肉的「亞洲毒蛇研究所」決定轉型成小火鍋店，昨找來藝人郭子乾復刻殺蛇秀，他拿出假蛇道具當眾吆喝模仿，讓台下笑成一團。

此外，現場展示各式假蛇、蛇酒，讓許多趕來緬懷昔日風采的民眾、藝人及在地人，紛紛紅了眼眶。

亞洲蛇肉店第二代接班人郭懿堅表示，過去華西街是有名風化區，許多男人迷信蛇湯可以「光榮上場」，蛇店也應運而生，全盛時期一天甚至可以賣出千碗蛇湯，日進帳30萬元，隨著動保意識抬頭、觀光人潮下滑等，蛇肉店一家家結束營業或轉行賣鱉，但父親仍堅持只賣蛇肉。

「我知道我做這個決定是不對的，但我真的沒辦法……」郭懿堅指出，關鍵因素在於蛇源嚴重不足，今年農曆期間遊客絡繹不絕，卻面臨蛇肉短缺的窘境，連1碗蛇肉都沒得賣，經過深思之後決定關店轉型。

蛇咬斷指 師傅感慨

70歲的洪丁福攤開雙手，因為在他10隻手指裡，就有3隻因被毒蛇所傷殘缺不全。憶起華西街「蛇街」的黃金歲月，不禁眼眶泛淚，他指出，當時整條街約有5、6家蛇店，每日下午4點開賣到隔日早上6點打烊，每天湧入數百位民眾「根本踏破門檻」！

「只要老闆一通電話，有需要我一定馬上來！」旁人以為心狠手辣的殺蛇人，談起工作近50年的蛇店將歇業轉型，忍不住眼眶泛紅，洪丁福哽咽感念蛇店老闆的照顧，親自封存殺蛇刀，正式宣告華西街蛇街走入歷史。

(中國時報)