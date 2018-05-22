洗澡竄出蛇 紀寶如被嚇大的

亞洲毒蛇研究所經典紀事

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中國時報
林彥君／台北報導

「亞洲毒蛇研究所」21日吹熄燈號，蛇店董事長是紀寶如的姑丈。紀寶如以前家就住在蛇店隔壁，「以前浴室下水道聯通，洗澡都是把水灌入桶子，用水瓢舀水，蛇直接從聯通管道口頂出來，我全身光溜溜，看到蛇從桶子冒出來，嚇到趕緊裹著浴巾衝出浴室，這在我們家常常發生，之後就被嚇習慣。」

她說，小時候，阿嬤要巴結製作人，都會拿蛇膽去拜訪，蛇膽很貴耶，以前很多演出機會，都是靠蛇膽送出來的。她表示，過去從事蛇店業收益很可觀，但因有風險，沒人敢從事這一行，興盛時華西街有4、5家蛇店都是由家人經營，外國人來觀光會看殺蛇，看完便留下來吃一碗。她對最後一家蛇店歇業感到很遺憾，「從小被姑姑灌蛇湯解毒，如今蛇店要歇業，真的很捨不得」儘管蛇店經營最後一天，她仍不敢吃蛇肉。

向娃則透露年輕時因滿臉痘痘，媽媽帶她到蛇店喝蛇湯清血排毒，看到這麼多蛇「我當下不敢喝，為了愛美吃下去，口感細緻像雞肉」，因她和紀寶如是好閨蜜，後來才知道是她親戚開的店，所以都是喝免費的。

她曾到店裡，店家推薦她喝拿以高粱為基底的蛇血、蛇毒、蛇膽三杯酒，「我第一次喝，喝完全身起雞皮疙瘩，一次喝三杯，味道很腥，喝完一陣熱，臉漲得像關公，因為血液循環很快，馬上喝醉。」

紀寶如爆料，向娃真的很怕蛇「她看到別人衣服或鞋子上有蛇的紋路，都會哭求『拜托你脫掉好不好』」但得知蛇店歇業覺得可惜，也表示曾是過去的回憶「我今天不來，再也看不到歷史的一刻。」

(中國時報)

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