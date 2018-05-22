父母床邊打氣 秦良丰激動落淚

2018年05月22日 04:10 中國時報 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

陸軍航特部上兵秦良丰跳傘墜地在梧棲童綜合治療已進入第5天，他在聽見父母加油打氣時，竟激動到流淚且會皺眉，秦爸爸直呼「兒子真的清醒，認得我們了！」醫師金若屏昨表示，秦目前能注視家人，眼睛可上下移動，但會有一定程度的殘障，復健是一條漫長的路，期待奇蹟再出現！

秦良丰昨進行第2次核磁共振檢查。金若屏指出，包括腦部和脊髓損傷並無惡化現象，都在預期穩定進步中，目前仍使用呼吸器輔助，瞳孔反應良好，眼睛已由眨眼動作，進步到可上下移動，左側肢體對痛有輕微知覺，進步雖僅一點點，但整個醫療團隊都很興奮。

秦爸爸感動地對醫療團隊說，「發現兒子反應比前一天明顯，在床邊加油打氣時，良丰表情激動到掉出眼淚，他已經開始認得我們！」昨醫院有浴佛節活動，秦家兩老參拜祈求兒子能早日康復。

金若屏說，秦良丰高位頸椎脊隨損傷部分，一開始評估幾乎不會動，但這幾天愈來愈好，恢復機會大很多，目前持樂觀態度；而高位頸椎脊隨損傷影響最大是肢體運動及呼吸功能，會讓呼吸功能只剩10％外，依賴呼吸器對病人會有較多併發症。

他指出，秦良丰已進入亞急性期，將進行神經修復，也已準備匯整復健科，進行早期枕邊復健。目前肺部照顧最重要，若能穩定，搭配復健就能漸漸康復。不過，秦要恢復到昔日體能的機會不高，但由於年輕，若能脫離呼吸器、坐在輪椅，進步就相當大，期盼再有奇蹟出現。

(中國時報)