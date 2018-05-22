丁守中批柯 抄襲政策

2018年05月22日 04:10 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲近來大打政績牌拚選舉，國民黨台北市長參選人丁守中21日抨擊，柯市府政績乏善可陳，很多地方早就該做卻都沒有做，甚至還抄襲他的政策，可見柯文哲不但沒有宏觀視野，也沒有市政專業。

酸柯該做的都沒做

北市府最近狂推斯文里公辦都更、市場改建等政績，外界解讀是柯文哲為了年底選舉打出政績牌，丁守中認為，柯市府現在才談政績，被大家覺得是笑話了，很多早該做的都沒做。

丁守中指出，北市近來推動都更獎勵、危老服務團，跟他先前提出的「特別行動隊」就是一樣的，還有吃到飽的公共運輸月票、居家防滑防跌設施政策及推出家戶都應贈送煙霧偵測器政見，柯市府都逐一推出，讓他現在不敢多談政見，一談就被柯抄襲。

他痛批，柯文哲沒有宏觀視野，也沒有市政專業，很多政策拖了4年才開始推動都太晚了。

民進黨決定自推北市長人選後，有媒體民調顯示藍綠歸隊，丁守中民調還贏台北市長柯文哲3個百分點，丁守中說，民調起起伏伏，但因為民進黨掌握中央行政資源，柯文哲在北市有執政優勢，他會全力以赴，讓民眾知道台北太落後了，要積極爭取中間選民支持。

丁守中強調，他向來走的路線就是中間選民，士林、北投過去是非常綠的，長年以來議員選票綠比藍多4萬5000票，但幾次選舉他都以關心政策、民生法案為主軸，拿到5成7對4成3、5成5對4成5支持度。

積極爭取中間選民

至於國民黨中央委員連勝文公開表示未來會幫丁守中站台，丁守中說，上屆選舉他全力幫連勝文站台、輔選，大家別忘了，雖然是激烈選戰，選完後不管是前市長黃大洲、郝龍斌或連勝文，他都為黨拚戰全力衝刺。

丁守中說，國民黨已沒有資源和能力採用動員方式造勢，現在的選舉走另類方法，要走入基層、群眾去拜訪更多中間選民。

(中國時報)