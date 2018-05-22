遷葬活化 提供8000工作機會

2018年05月22日 04:11 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

新北市新店區第一公墓自2016年起陸續遷移近5000門墳墓，原先規畫將打造為萬坪森林公園，但該處為乙種工業用地及風景區，一期用地將成為工業園區，用地規畫案已送議會審查。

一期用地規畫 已送審查

新店區第一公墓位於景美溪西側、寶高路旁，內有不少清朝時期遺留下來的古墓，占地約7.5公頃，分為一期4.2公頃及二期3.3公頃，一期已遷葬完畢，為乙種工業用地，二期為風景區及乙種工業用地。

陳姓民眾表示，根據2016年新聞報導，市府當時表示該處將作為萬坪森林公園，號稱「新北之肺」，當地人引領期盼，豈料墳墓遷移告一段落，竟得知森林公園落空，反而變成工業園區，盼市府可以多聽聽當地民眾心聲。

市議員陳儀君對工業園區樂觀其成，她表示，新店地理位置便利、緊鄰台北市，若作為園區，可吸引大型廠商進駐，對當地並非壞事，但她也認為，工業園區與綠地是可以並存，計畫案內容可以修正，既符合民眾需求又可帶動產業發展。

解決財政問題 提供就業

經發局工業發展科長高弘儒表示，一期地勢較平坦，市府規畫「20+30招商案」已送議會審查，市府零出資，由大型廠商進駐負責興建廠房，預計將有3萬2000坪樓地板面積，其中1萬3200坪回饋市府，租期20年，優良廠商可續約3次，每次10年。

高弘儒表示，因投資金額粗估約需36億元，礙於市府財政問題，為吸引廠商才會推出「20+30招商案」，目前已經相關資料送交議會審查，待議會三讀後才會開始招商。他強調，完工後大約可吸引200至300間廠商進駐，約提供8000個工作機會。

另外，文史工作者期盼公墓內存有63門具歷史文化價值的清代古墓，盼能列為古蹟保存。文化局表示，已提送市府古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟暨文化景觀審議會，決定其文化資產價值及後續保存方式，市府同意後會發布公告。

(中國時報)