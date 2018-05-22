高中校長遴選 議員質疑不公

現任桃園高中校長林煥周撐過遴選風波，將出任武陵高中校長。（葉臻翻攝）

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中國時報
／桃園報導

桃園市政府教育局日前完成高中校長遴選，卻遭市議員詹江村爆料過程不公，21日在議會上質詢時指出，遴選委員何良鴻是賣高中制服的廠商，桃園高中校長林煥周因為沒買何的制服，在遴選上被挑三揀四，桃園市長鄭文燦則強調遴選過程公正，何的制服大多賣警消，沒有利益衝突，武陵高中校長則將由林煥周接任。

沒買何家制服 疑遭刁難

武陵高中校長林清波今年7月底將屆齡退休，桃園市教育局上周六舉行高中校長遴選，過程遭詹江村質疑不夠公正，詹江村指出，遴選委員之一的何良鴻是賣高中制服的廠商，教育局讓與學校有利益瓜葛的業者來擔任校長遴選委員，「這樣誰敢不買他家制服」。

詹江村爆料，遴選會上何良鴻只對桃園高中校長林煥周挑三揀四，因桃園高中是唯一沒有買何家制服的學校，而另一名高中校長因為事前有請何吃飯，過程就順順利利。

詹江村甚至爆料有一些校長入股廠商：「以前這塊黑幕沒人敢講，搞不好我今天說完就會出車禍、中槍。」

局長稱僅質詢 過程公正

桃園市教育局長高安邦則表示何良鴻以前就擔任過遴選委員，續請他也是因為借重他的專業，遴選當天也只是對林煥周提出一些詢問，並非挑三揀四。

鄭文燦則表示何良鴻大都做警消制服，學校部分則是私立學校，「就避嫌來說他也不會做武陵高中的制服」，且何曾擔任多屆教育部的高中職遴選委員，還是武陵高中家長會榮譽會長、武陵文教基金會執行長等，遴選過程絕對公正。

至於校長入股校外供應商，若被查出將撤職查辦，而遴選結果則非向詹江村所指，21日結果公布，將由桃園高中校長林煥周接任武陵高中校長，陽明高中校長游文聰則出任桃園高中。

(中國時報)

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