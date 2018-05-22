荔枝椿象下油鍋 網友熱議

荔枝椿象讓農友頭痛，泰國移工手到擒來抓荔枝椿象，被PO網掀起讚譽和熱議。

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中國時報
／彰化報導
荔枝椿象抓來油炸也是美食。（摘自黃合志臉書）

生物防治另一招！外來種荔枝椿象繁衍讓果農頭痛，鹿港頭南里卻有泰國移工擒拿椿象下油鍋，和美仁愛里長黃合志PO臉書，掀起熱議；新鮮之餘，網友紛紛加入搞笑，讚譽為民除害、還請求幫忙翻譯一下，這邊還有很多。里長強調，「尊重外國的風俗習慣」。

尊重外國風俗習慣

外來荔枝椿象大軍攻陷不少果園、行道樹，還成「政治」議題，參選人紛紛表達關心！縣府農業處放養平腹小蜂當天敵，生物防治成效不彰，緊急編列經費，補助各鄉鎮申請全面噴藥。

蟲蟲危機掀起抗蟲大作戰，黃合志里長經過鹿港鎮頭南里頭庄巷，卻看到一群泰國移工在經果園主人同意下，拿著竹竿、水桶在果樹下捕抓荔枝椿象；近來已傳出不少果農被荔枝椿象毒液噴出，皮膚潰爛，不禁好奇怎麼敢動手？

泰國移工不吝分享小撇步，「先用竹竿攪弄，讓牠們把汁液噴出來再抓」；「椿象蟲在泰國1隻泰銖1塊錢」，油炸後沾泰式醬料「很好吃」。

生物防治 另類新招

黃合志覺得有趣PO網，網友紛紛接力，「原來荔枝椿象的天敵不是平腹小蜂，是泰國移工啊！」「感謝為民除害的勇士」、「下班也要回去抓來吃吃看」；「拜託幫忙跟他們翻譯一下啦，我們這邊也很多」、「吃起來是不是有荔枝味？」

其實，吃蟲不是泰國特有，濁水溪畔夏夜樹林裡，也常見有人晃著手電筒拿伸縮網，捕抓準備蛻殼蟬，放進罐子加冰塊急遽冷凍以防變黑。捕蟬人也是溪州鄉特殊夏日限定行業，下鍋油炸鹽酥蟬成當地特殊美食。

(中國時報)

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