觀光補助獨漏嘉市 議員怒轟

2018年05月22日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

中央補助中部及南部縣市拚觀光，嘉義市卻連續2次落空，成為觀光重災區，國民黨籍市議員張秀華21日質問「嘉義市到底在哪裡？」，形同孤兒；民進黨籍市議員王美惠也認為市府沒有積極作為，難怪爭取不到中央補助，市府觀新處長黃緒信說，將另擬專案向中央爭取。

落空2次 市府挨批消極

張秀華說，此次中央補助觀光經費給南部5縣市，獨漏嘉義市，上次中央補助中部縣市拚觀光，嘉義市也沒分配到，市府也沒有積極爭取，嘉義縣至少有獲得台灣燈會補助及神木婚禮經費，嘉義市觀光遊客3年來減少50萬人，是重災區，卻被邊緣化，如同孤兒。

張秀華說，國發會把嘉義市畫歸為南部區域，交通部中央氣象局預報天氣把嘉義市納入中部，中央拚觀光不管補助中部或南部，都沒有嘉義市，嘉義市到底在哪裡？

王美惠說，中央補助地方拚觀光，嘉義市連續2次落空，市府態度消極，例如嘉義市舉辦全國身心障礙運動會即將有3000位選手及家屬共有逾萬人到嘉義市，卻缺乏遊程設計提供給他們，難怪爭取不到中央的錢，日本靜岡縣小山町與嘉義市處境相似，卻以「富士山腳下」的城市，積極打造凸顯小城市的特色，值得嘉義市學習。

抱不平 跌幅全台之最

鄭光宏議員說，據雜誌的報導資料，嘉義市是陸客退潮的重災區，住房率重跌13.3％，跌幅為全台之最，中央補助獨厚特定縣市，補中部及南部，卻都排除嘉義市，對嘉義市不公平。

戴寧表示，嘉義市有約8成的觀光服務業，中央觀光補助分配上沒有嘉義市，市府花大把錢請外國旅行社來踩線，但效益不明顯，應拿出更積極有效的措施。

黃緒信說，市政府第一時間向交通部觀光局表達意見，但此次中央振興觀光補助是針對海灣專案，經費撥給南部5個風景管理處，並非對縣市政府補助，市府將研擬新專案向中央爭取補助。

(中國時報)