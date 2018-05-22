高屏空汙總量管制 抗議四起

環團演出行動劇，諷刺環保署長李應元、經濟部長沈榮津聽不到高屏人對空汙減量的心聲。（林宏聰攝）

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中國時報
／高雄報導

高屏空汙總量管制第二期7月即將上路，環保署21日舉辦公聽會聽取各方意見，環團對移動汙染源抵換有疑慮，各自開記者會表達不滿，也有人戴上環保署長李應元、經濟部長沈榮津臉孔面具，諷刺兩大部會聽不見高屏人心聲。

轟兩部會無視高屏人

環保署21日在蓮潭會館舉辦公聽會，地球公民基金會等10個團體上午搶先發表聯合聲明，訴求包括縮短第二期指定削減時程、增加指定削減量、檢討抵換交易比例及移汙抵換固汙措施、健康風險已超標的工業區暫緩新設廠。

地球公民基金會董事邱花妹說，在環團爭取下，移動汙染源抵換固定汙染源額度已減至3成，但民間對此仍無共識，呼籲中央再檢討。南部反空汙大聯盟則選在公聽會前在場外發聲，總召陳椒華、要健康婆婆媽媽團高雄團長洪秀菊、高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英等人說，各縣市都推汽機車移汙減量，為何高屏移汙還要挪給工廠增量？

環團對總量管制分歧

不過，環團對空汙總量管制計畫態度出現分歧，地球公民基金會、美濃愛鄉協進會、高市野鳥學會、金煙囪文化協進會等團體認為應該加快時程，但南部反空汙大聯盟質疑計畫「假減量、真汙染」，要求暫時廢止，先訂生煤管制條例才能有效降汙。

環保署空氣品質保護及噪音管制處長蔡鴻德強調，會持續溝通，不過汙染防制也得考量現實狀況，移動汙染源對人民生活影響更大，現行3.3單位移汙量只能抵換1單位工廠排汙量，總量降得更多，也已是世界最嚴方案。

(中國時報)

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