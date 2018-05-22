柯文哲自豪 執行力強

台北市長柯文哲昨主持環南市場一期改建工程上梁典禮，針對媒體民調柯輸丁3%，柯文哲坦言，跟內部民調差不多，會繼續努力做好該做的事情，爭取市民認同。（林縉明攝）

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中國時報
／台北報導

民進黨16日確定與柯文哲分手後，民調落後藍營參選人丁守中，有別近期面對媒體提問民調問題，柯文哲總以誤差範圍內回應，柯文哲昨（21日）受訪時首度坦言，跟內部民調差不多，落後一些；至於丁守中批評柯抄襲都更等政見，柯文哲說，很多事情處理大家想法差不多，只是自己執行能力較好。

坦言民調落後一些

媒體追問，上次選舉柯稱是老天幫忙，年底選舉老天還會幫忙嗎？柯文哲表示，如果有心做一件事，老天自然會幫你，例如世大運期間原本有颱風，後來轉向得以讓賽事順利進行。

針對丁守中批評柯文哲很多政見涉嫌抄襲，像是都更、捷運吃到飽月票、居家防跌設施等，導致丁現在都不敢發表政見，柯文哲未正面回應，反自誇執行能力強，像是剛上任拆除的忠孝橋引道，其實前市長黃大洲時代就擬定拆除計畫，他上任後把計畫拿來執行。

媒體再問，執行別人核定計畫是否有抄襲或收割嫌疑？柯文哲驚呼「什麼收割！」事情還是要自己做，只是大家想法差不多。

想法類似反駁抄襲

年底選舉逼近，外界質疑環南市場上梁是在拚政績，柯文哲語氣堅定說，市場本來就有改建需要，接下來還有第一果菜市場、魚市場、南門市場等，該做就做。

此外，北農總經理吳音寧卻缺席環南市場上梁典禮，且昨周一批發市場休市日，引發外界關注，柯文哲僅說，可能吳有其他事情；北農公司表示，雖然是休市日，但行政部門照常工作，總經理另有公務，無法出席。

(中國時報)

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