龍潭清水坑 泉水月底封閉

2018年05月22日 04:11 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

龍潭清水坑有一處山泉水水質甘甜，因免費提供，吸引不少民眾前往取水。但當地道路狹小，最窄處僅能1輛車通行。取水民眾和居民為了交通時有摩擦，地主決定將土地收回，本月31日起不再對外開放，讓其他人痛批「老鼠屎壞了一鍋粥」。

清水坑該處泉水因水質好，不光是飲用，泡茶、煮飯都很適合，50多年前就有民眾取水飲用。10多年前當時的龍潭鄉公所還因此設立取水口，民眾打開水龍頭就可以裝水。此外雖然該取水口位於私人土地上，地主無償提供所有民眾使用。但早年僅有少數民眾得知該處，後來越傳越廣，甚至外縣市民眾特地前來取水。

因清水坑大多是小路，甚至無法會車，只能供1輛車通行，取水處能停放車輛有限，有時為了取水，民眾乾脆車子就停在路中，因此和居民產生爭執。當地里長楊仕鉦說，有民眾因為停車，擋到居民的路，被要求讓路，甚至還反客為主和居民吵架，導致居民相當生氣。也有人認為地主好心開放，卻導致居民受害，因此地主才決定要封閉取水口。

龍潭區公所表示，因為該處屬於私有地，且當初設立取水設施時，也有協議以地主意願為優先，因此到31日後，該處就會封閉，無法取水。對此劉姓民眾就痛罵，有老鼠屎壞了整鍋粥，他說，當地取水不用付錢且水質好，自己用十幾年，但少數不肖人士導致大家都沒水可以裝，但也無可奈何。

(中國時報)