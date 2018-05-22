二期減汙太龜速 好空氣慢慢等

2018年05月22日 04:11 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

環保署修正高屏總量管制計畫，第二期擬依規模分3期實施，總時程恐怕拖到6年半，環團質疑，高屏空汙總量管制光是前期推動就花16年，加上第一期3年，若第二期還要「龜速」，人民得等25年半才可能盼到好空氣，簡直荒謬至極。

參與催生高屏空汙總量管制計畫的地球公民基金會副執行長王敏玲說，前期因經濟部有意見，整個計畫推了16年才實施，第一期3年時程即將終了，環團原以為第二期也是3年，不料環保署公布計畫內容，令大家都傻眼。

中央規畫第二期削減以工廠規模分3階段實施，首先2018年7月1日至2022年底，針對136家重大汙染廠商減量，再來2019年7月1日至2023年底針對60家次要汙染廠商，最後則是2020年7月1日至2024年底共411家較低汙染廠商。

「也就是說，再等6年半才能完成空汙總量管制第二期減量！」王敏玲說，環保署沒規定每年削減進度，工廠很可能拖到最後才一口氣減汙，可預見未來2、3年高屏還是得忍受髒空氣。

高市環保局空噪科長黃家俊認為，中央拉長至6年半因減量計算複雜、人力不足，但執行者是地方政府，「人力應不成問題」。

環保署空氣品質保護及噪音管制處長蔡鴻德則表示，能夠理解民眾急於改善空汙心情，會再與地方討論，盡量加快時程。

(中國時報)