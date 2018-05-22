北市敬老卡只限交通 遭轟畫餅充飢

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中國時報
／台北報導

台北市敬老卡除可免費搭公車、捷運，4月起擴大能租借YouBike，但市議員張茂楠抨擊政策是畫餅充飢，對許多沒有使用大眾運輸工具的長者是形同虛設，他建議市府推出「老人便當」，讓長輩也可用480元買8個60元便當；北市社會局對此回應，目前沒有規畫。

鼓勵長輩走出戶外，北市提供65歲以上長者敬老卡，每月補助480元。張茂楠昨在議會民政委員會指出，許多長者反映因為行動不便或沒有需求，平時根本不會搭公車、捷運，更不必提騎乘YouBike，敬老卡限制交通的優惠完全用不到。

他說，從敬老卡預算來看，設籍北市65歲以上長者有44萬人，以每月480元敬老卡補助計算，1年下來預算約23億元，不過只編13億，可見市府也認為不會有那麼多長者使用，質疑為何不讓敬老卡多元運用？對長輩聊表心意。

張茂楠表示，下廚對獨居長者相當不便，他建議市府把敬老卡納入補助「老人便當」，和超商或餐廳業者合作，推出每個60元的限定便當，讓沒有交通需求的長者也有誘因出門走動。

此外，張茂楠趁12個行政區的區長到議會，詢問區長是否認同「老人便當」政策，結果所有區長都舉手贊成。

社會局老人福利科長葉俊郎回應，希望長輩多多走出家門，所以敬老卡定位補貼交通及文康休閒，目前沒有其他規畫。

(中國時報)

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