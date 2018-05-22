樹林秀泰開幕 99元看電影

2018年05月22日 04:10 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

樹林秀泰影城外觀。（陳俊雄攝）

新北市西南地區算是人口密集但卻缺乏休閒、購物空間的「空白區」，為此秀泰生活與南山人壽合作，在樹林打造第一家購物影城「秀泰生活樹林店」，除規畫全新北市最大的5層樓高巨幕廳的影城，近9成員工也雇用在地民眾，26、27日開幕期間也將提供電影票全天99元的好康，期望為地方創造繁榮。

經發局長張峯源表示，秀泰生活樹林店為新北市「樹林樹新段公有土地招商案」所引進，地段位於樹林樹新路與保順街口，不僅緊鄰樹林火車站、65快速道路等要道，交通相當便利，且鄰近三環三線捷運萬大線，未來捷運完工後可進一步打通交通路網，連結板橋、土城及新莊等地區，帶動此區成為新消費亮點。

經發局說明，「樹林樹新段公有土地招商案」基地原為陸軍的建國營區，早期樹林市公所一度規劃遷移至此，隨著時空更迭及戰備任務調整，已無戰略地位需求，為活化國有土地資源，市府整合財政部國有財產署、桃園農田水利會共1.05公頃土地共同合作招商，並於2014年8月引進南山人壽參與取得50年地上權，投資超過20億元，與秀泰影城共同打造成樹林第一家地下1層、地上14層的複合式影視商城。

秀泰生活副總經理廖偉翔表示，板橋再往西南方走，算是人口超過百萬但無大型購物中心進駐的「空白區」，秀泰生活除規劃高14公尺、寬21公尺的新北市最大4K超級巨幕，還有10萬本書的「小書房」，另有與生活相關的廠商進駐。

廖偉翔指出，為了促進地方繁榮，秀泰生活也大量進用在地員工，目前的800多位員工，共有將近九成、近720位員工是樹林在地人。

為吸引民眾消費，樹林秀泰影城26、27日共2天當天將祭出全天電影票99元好康，另開幕期間樹林居民憑身分證件即可兌換優惠券，享50多個櫃位的專屬優惠，最高享有5折折扣，限量1萬份；開幕期間凡憑購物發票，不限金額機車均可免費停放。

(中國時報)