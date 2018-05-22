桃花園造林統包工程 價高又延宕

2018年05月22日 04:11 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市農業局斥資3014萬元進行桃花園造林統包工程，然而其中中壢山嶺段部分，去年8月開工至今卻文風不動，桃園市議員魯明哲21日在議會上痛批農業局工程延宕快1年，質疑該廠商承包過多農業局工程，且造林用喬木價格竟是市價1.8至5.6倍，實在太誇張。

魯明哲指出，桃花園造林統包工程包括大園許厝港戰備道路綠色廊道，及中壢過嶺山嶺段的造林工程，其中中壢山嶺段部分，去年3月上網發包後在4月決標、8月開工，然而動土典禮過後卻旋即停工，至今9個多月連平面圖都畫不出來。

魯明哲怒批農業局當初要以統包方式進行，無非就是為了省時，但現在反而拖更久，他指出，該廠商不但是投標常客，去年參加的15個工程招標中，就有7個是農業局，「營造公司根本吃不下」。

除此之外，統包案中的工程與設計2家公司都設在同一地址，而統包工程的大園許厝港路樹及中壢山嶺段生態綠地工程，施工地點相距17公里，性質完全不同卻綁在一起，且標單的造林單價也高得嚇人，1顆市價4500元的山櫻花樹，統包價卻要2萬5000元，是市價的5.6倍。

桃園市長鄭文燦則出面緩頰，強調農業局要檢討，「工程坦白來說慢了1年」，科長或承辦人要檢討，若農業局對這工程方面不熟悉，會再請養工處協助。農業局長郭承泉則表示，會立即要求廠商改善進度，也會加強督導監造，工程變更是由於政策改變，評選過程也公開、公平。

(中國時報)