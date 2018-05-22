托育一條龍升級 議員建議擴大產檢

市議員陳世凱、王立任、江肇國、張芬郁（由左至右），建議將產檢補助納進托育一條龍；藉以提供懷孕誘因、提升生子意願。（陳世宗攝）

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中國時報
／台中報導

台中市力推托育一條龍，但出生率仍持續下降，今年與去年同期少400位嬰兒。市議員張芬郁等人說，人口死亡交叉迫在眉睫，社福預算應預防勝於挽救；建議不分年齡、擴大自費產檢補助，除健全育兒環境，應加強刺激生子意願。社會局強調，將努力爭取中央補助。

台中市議會21日召開定期會，市議員陳世凱、王立任、張芬郁、江肇國及李中等，質疑市府推托育一條龍政策僅追求高托育率、無法讓出生率上升；政策施行結果與其目標設定有極大出入，政策無法讓年輕婚姻家庭敢於多生小孩。

陳世凱說，台中為第二大都市，公托數量卻遠落後6都，桃園、台南雖倒數，但承諾未來在2020年將各有30間與18間公托中心，社會局在這方面進步幅度微乎其微。李中建議，社會局應將托育中心移轉到生育津貼，並要增加生育補助額度。

張芬郁指出，市府要將托育一條龍升級2.0，建議社會局結合衛生局，將產檢補助納進一條龍，師法其他縣市措施，如新北市「好孕專車」，提供孕婦20次、上限4000元產檢車費；藉以提供懷孕誘因提升生子意願。

社會局長呂建德強調，以台中市每年2萬名新生兒初估，每個孕婦1萬5000元經費，1年就需3億元；台中市雖無力負擔該經費，但會努力爭取中央支持並補助。

(中國時報)

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