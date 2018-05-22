憂缺水 大埔鄉長盼越域引水

2018年05月22日 04:11 中國時報 張伊珊 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

近來南部水情不佳，近5月底卻未有梅雨鋒面報到，供應嘉義地區民生用水的仁義潭、蘭潭水庫及曾文水庫，因降雨少導致水位持續下探。嘉義縣大埔鄉長黃國明指出，曾文水庫水位下降快速，影響大埔情人碼頭觀光產業，他認為應盡快重啟曾文水庫越域引水工程，避免缺水問題一再重演。

黃國明說，曾文水庫越域引水工程，原計畫是要把荖濃溪上游溪水，引入曾文水庫蓄存，提升水資源調配使用。但因88風災重創南台灣，進水口遭土石流掩埋好幾公尺，自2009年停擺至今，相當可惜。

就他觀察，今年曾文水庫缺水是歷年來最嚴重，目前水位標高約188公尺，若越域引水工程可以重新復工，有望解決缺水問題。

南水局副局長簡振源不諱言，自去年9月至今年5月的降雨量，的確為歷年平均值的一半。現階段曾文水庫及烏山頭水庫蓄水量，分別是2850萬噸與1950萬噸，蓄水率9％，水情燈號則為稍緊的綠燈。但經滾動式檢討，目前水量可供應至6月，以維持民生及產業用水需求。

自來水公司第五區管理處副處長何承嶧說，仁義潭水庫蓄水量579萬噸，蓄水率22.8％、蘭潭水庫的蓄水量334萬噸，蓄水率36.0％，兩個水庫合計的蓄水率約有26.4％，估計可以再撐1個月。

在曾文水庫越域引水工程部分，簡振源透露，在2019年前的工作計畫，皆屬安全與環境變化等監測作業，後續將依調查結果評估，若要復工也會與居民充分溝通，解除民眾疑慮。

(中國時報)