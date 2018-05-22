鳳凰花開 高雄賞花兩樣情

2018年05月22日 04:11 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

湖內區番茄會社的鳳凰樹矗立在斷垣殘壁中，花開滿樹，別有一番景緻。（李義攝）

又到驪歌輕唱鳳凰花開時節，高雄市有兩處鳳凰花開深受民眾喜愛，一處是市定古蹟武德殿被颱風斷枝的鳳凰樹經樹醫師搶救3年浴火重生，開出第一朵豔紅花瓣，展現堅韌生命力；另處則是網路爆紅的湖內區番茄會社的鳳凰樹綻滿紅花，人氣指數破表。

過去，沿著石階拾級而上，欣賞鳳凰花開，與古蹟武德殿相輝映，是許多遊客的最愛，也成為哈瑪星地區的獨特美景。

不料，2015年強烈颱風蘇迪勒肆虐摧殘下，武德殿近百年樹齡的鳳凰樹不敵強颱摧殘主幹斷裂，僅殘餘約80公分的主幹。在文化局及樹醫生3年細心治療養護下，今夏開出第一朵燦爛豔紅的花瓣，展現堅韌生命力。

今年夏天老樹開出第一朵花，雖然沒有昔日的茂盛之美，卻令文化局團隊及樹醫師士氣大振，代表大病初癒的老樹已獲重生，也彷彿預告著來年必將再展風姿。

文化局表示，每年5、6月花季鳳凰花盛開時節，都會舉辦「鳳凰花見武德殿」的露天賞花大會，這朵花的綻放，也宣告著特有的文化風情將再與世人見面。

番茄會社的鳳凰樹在斷垣殘壁中也顯得堅韌突出，鮮紅的花朵綻滿枝頭，與滿地的花瓣構築出一幅難以言喻的滄桑美感，吸引民眾前往賞花拍照。

每逢假日，長長的車陣沿著台一線停放，秩序有些凌亂，但都不掃賞花拍照興緻。文化局表示，該處是私人物業，有10多名地主，產權複雜，也未獲歷史建物或古蹟，所以無法介入管理。

(中國時報)