老師亟需進化教學素養

2018年05月22日 04:10 中國時報 李萬吉（作者為康軒文教集團董事長）

上周末的國中教育會考，除了在考場內煎熬的考生，也辛苦了考場外陪考的家長和學校師長。看到有人在臉書上討論現在的會考和當年的聯考有何不同？發現多數人都覺得只是考試名稱不一樣，實質上還是決定升學的關鍵一役，甚至覺得免試入學只是騙人的口號，學生的壓力其實更大！

就制度面來說，的確有免試入學的管道和機會，只不過家長多數是期待孩子考更高分，進入心目中更明星的高中，在超額申請之下當然就得用會考作為比序條件之一。國中教育會考原本目的是要了解整體學生的學習成果，所以一開始只分為精熟、基礎和待加強三個等級，但為了升學選才需要，只好又再多幾個「加號」，硬是要把學生分成七級。

這些理想與現實的落差，也是多年來教改常無法讓人信服的原因之一。不能都怪制度設計的問題，擺脫不了傳統升學價值觀，新的理想就很難實現。

然而從內容去比較的話，就會發現會考題型和以前的聯考或基測差異其實非常大，尤其這兩年為了幫十二年國教新課綱暖身，大考中心大量採用素養導向的題型設計，考題不僅靈活且跨領域。顯然傳統死記硬背，或者不斷重複練習的學習方式，都將難以應付這樣的題型，學生需要更確實理解所學知識，並能整合不同領域知識加以分析運用。在這種題型的改變下，學生需要具備的能力，比聯考時代更多元，也更貼近未來學習的需要。

這波新課綱所引發的考題變革，看來的確產生了一些牽引作用，坊間的補習班教學很快的有了因應策略，相較之下，反倒是許多學校老師們還在觀望，甚至無感。再一年多新課綱正式上路，學校老師們真的得加緊腳步調整心態和教法，好好進化教學素養才行！

(中國時報)