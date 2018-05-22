借鏡歐洲 解決垃圾夢魘

2018年05月22日 04:11 中國時報 李進勇

林內焚化廠是雲林10多年來的棘手問題，終止契約、官司、賠償、民怨…單就財政損失，截至目前雲林縣已付出的賠償金額已高達36億元。如何停損、如何解決、如何扭轉是我們絞盡腦汁，極盡所能要突破的。

林內焚化廠要怎處置？雲林的垃圾又要如何處理？在縣府的努力下，為垃圾找到新的出路，未來將仿效歐洲MBT系統（機械式生物處理系統）做為垃圾處理的新模式，這套系統在歐洲已十分成熟，正是我們努力的方向。

雲林縣的垃圾處理目前分作3個階段，第1，在短期間內還是必須仰賴其他縣市協助處理，縣民們必須善盡減量、分類、回收的本分；第2，中期階段將採用MT（機械處理系統）的方式，該方案目前已經完成招標，約今年8月將於虎尾鎮先行啟用，預估每日可處理約100噸的垃圾量；第3，長期將引入MBT的建置。

縣府正規畫的MBT系統已獲得環保署支持，本縣最快3年內將可建構垃圾自主處理能力，並整合縣內燃煤的電廠及汽電共生廠，利用MBT產製的固體回收燃料替代燃煤使用，減少空氣汙染物的排放。

過去中央對於焚化廠的補助條件相當嚴苛，隨著科技進步，垃圾處理的多元方案也逐漸受到重視，以往的舊條件有其重新檢討的可能與必要性，我們爭取中央修訂焚化廠補助條件，專案補助林內焚化廠建廠經費36.7億元回歸縣庫，以緩解雲林縣府的財政困境。

雲林願扮演全台垃圾處理新模式的領頭羊，希望中央可用專款方式來補助本縣建置MBT的費用，讓台灣的垃圾處理在雲林展露曙光。

(中國時報)