興中國中擬停辦 說明會臨時喊卡

2018年05月22日 04:10 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭縣政府以五結鄉興中國中學生教育成本偏高等因素，啟動停止辦學程序，預計明年7月底完成停辦作業，消息傳出後引發各界聲援，縣府原定21日赴校舉辦教職員說明會，但以說明會恐失焦點為由，臨時取消辦理。

縣府教育處評估國中合併或停辦的要件是該鄉鎮市有2所以上國中、學校班級數為9班以下、學生每年教育成本偏高（達25萬元以上）、該校學區與鄰近學校距離在5公里內。五結鄉的興中國中符合4項要件，因此縣府啟動停辦作業。

消息傳出後，引起各方不滿，興中有老師在網路上指出，在國中會考前才知道停辦訊息，為了避免影響學生考試才忍住不說，興中教職員為了學生甚至放學、周末義務加班，為學校努力、打拚，但為什麼憑一紙公文就要停止辦學？

昨說明會雖然取消，仍有不少人到場聲援興中，校方發出聲明，強調反對任何不正確、不正當、不以學生受教權為優先、不利於學生的安排，興中沒有合理的理由停止辦學，反對任何非法、草率、粗暴的行事。

對於忽然取消說明會，縣府解釋，因說明會據聞有各種外部因素干擾，恐失焦點，故取消辦理，有關家長、學生及教師關心議題，將透過書面信函、電子郵件等方式，向學生家長及教師說明，另會依相關程序，辦理後續專案評估及公聽會。

(中國時報)