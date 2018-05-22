興中國中擬停辦 說明會臨時喊卡

友善列印
中國時報
／宜蘭報導

宜蘭縣政府以五結鄉興中國中學生教育成本偏高等因素，啟動停止辦學程序，預計明年7月底完成停辦作業，消息傳出後引發各界聲援，縣府原定21日赴校舉辦教職員說明會，但以說明會恐失焦點為由，臨時取消辦理。

縣府教育處評估國中合併或停辦的要件是該鄉鎮市有2所以上國中、學校班級數為9班以下、學生每年教育成本偏高（達25萬元以上）、該校學區與鄰近學校距離在5公里內。五結鄉的興中國中符合4項要件，因此縣府啟動停辦作業。

消息傳出後，引起各方不滿，興中有老師在網路上指出，在國中會考前才知道停辦訊息，為了避免影響學生考試才忍住不說，興中教職員為了學生甚至放學、周末義務加班，為學校努力、打拚，但為什麼憑一紙公文就要停止辦學？

昨說明會雖然取消，仍有不少人到場聲援興中，校方發出聲明，強調反對任何不正確、不正當、不以學生受教權為優先、不利於學生的安排，興中沒有合理的理由停止辦學，反對任何非法、草率、粗暴的行事。

對於忽然取消說明會，縣府解釋，因說明會據聞有各種外部因素干擾，恐失焦點，故取消辦理，有關家長、學生及教師關心議題，將透過書面信函、電子郵件等方式，向學生家長及教師說明，另會依相關程序，辦理後續專案評估及公聽會。

(中國時報)

借鏡歐洲 解決垃圾夢魘 全民吃早餐 PO照片抽iPhone X

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。