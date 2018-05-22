全民吃早餐 PO照片抽iPhone X

2018年05月22日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市推動全民吃早餐計畫，即日起至7月20日，不限年齡、不分區域，下載新北動健康APP註冊有機會抽中神祕小禮物，再點選「瘋早餐」頁面連結搜尋151家合作業者，購買健康早餐並拍照上傳及填寫資料，就有機會抽中iPhone X等大獎。

新北市衛生局表示，早餐是每天活力來源，衛生局攜手教育局幫家長為學童的早餐把關，推動校園周邊健康飲食輔導計畫，至今輔導共151家早餐商家推出無糖飲品及健康早餐。

新北市副市長呂衛青表示，這次結合「新北動健康APP」讓學童、家長及市民都可以搜尋健康早餐店家，也能進行自我健康管理和飲食紀錄。

衛生局長林奇宏表示，為鼓勵民眾積極參與本次活動，衛生局結合「新北動健康APP」作為平台，推出「新北動健康 瘋早餐 抽好獎」活動。

林奇宏說，鼓勵民眾即日起至7月20日前，下載APP註冊就有機會參加第一重抽獎，再點選活動頁面「大型活動」或「瘋早餐」連結，除了可搜尋151家健康早餐店家，只要消費健康早餐拍照上傳，就有機會抽中包含Apple iPhone X、全自動義式咖啡機、體脂計、烤麵包機等多項好禮！詳情活動可上新北動健康官網查詢https://f4a.tw/events

(中國時報)