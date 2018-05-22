財務健全 澎湖進步的基礎

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中國時報
陳光復

財務調度是政府運作是否順暢的重要環節，記得光復初上任時，面對縣府舉債已近上限的困境，不解決財務問題，光復的施政勢必受到制肘，於是調度、節約、減債成了光復要求團隊力行的目標。106年能榮獲財政部債務管理評比全國第一的佳績，是澎湖歷年的第一次，也是對光復和團隊努力的一大肯定。

施展抱負得有健全財政支撐，這是任何民選首長都會面臨的相同問題，礙於澎湖自有稅收不足，光復上任接手縣政時，縣府舉債瀕臨上限，能借的有限，除非賣土地湊錢施政，但光復必須思考的是，賣地是治標不是治本，澎湖能有多少土地可賣？再多的土地總有一天也會賣完。

這兩多來，透過團隊的努力，我們讓澎湖縣的財政狀況從加護病房回到一般病房，更在105年獲得財政部債務管理評比全國第四名成績，去年更進一步榮獲全國第一，這是澎湖縣有史以來的第一次。證明澎湖縣政府除了賣地，也能推動治本的財務管理模式。

光復深知，債務管理是看不見的政績，只是考慮澎湖未來，我們不能債留子孫。能夠社會福利加碼、不增加債務，還能榮獲債務管理全國第一的肯定，是光復和團隊諸多施政中的一張成績單。光復和團隊會繼續默默努力，相信這不會是第一張，也不會是最後一張。

(中國時報)

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