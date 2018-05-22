包租代管媒合9％ 挨轟效率差

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中國時報
／台北報導

「包租代管」政策鼓勵閒置住宅投入租屋市場，北市議員王欣儀發現，台北市執行半年來不但媒合率僅9％，還因未限定必須是第一次出租，恐讓業者舊瓶裝新酒，無法釋放閒置空屋；另由於租金上限為1萬8000元，也使蛋黃區物件只有小坪數。北市都發局對此回應，會向內政部反映。

2200戶補助逾6.5億

房價太高，公宅興建速度又緩不濟急，市府配合內政部實施包租代管計畫，盼讓北市3.6萬戶長期閒置的空屋投入租屋市場，王欣儀調閱資料指出，執行至今半年，2200戶包租代管媒合190戶，完成請款的也才181件，執行率只有9％。

王欣儀說，2200戶包租代管計畫，由內政部補助近6億，北市府加碼出租前修繕獎勵5500萬，總體經費高達6億5500多萬，相當每戶投入近30萬元。

她質疑，包租代管投入龐大資源，市府卻只要求出租物件是合法建物，且必須要有獨立門牌、產權即可，並未限定是第一次出租，恐讓業者將既有已出租的房屋，舊瓶裝新酒向政府申請包租代管補貼，使原本長期閒置的空屋依然閒置。

都發局允加強宣傳

王欣儀指出，由於簽約租金上限為1萬8000元，在這樣的條件下，位在北市蛋黃區能釋出的出租物件只有小坪數，以中山區為例，平均一戶坪數為13坪，不乏6至9坪的蟻居，使利用包租代管的民眾要花昂貴租金，卻入住窄小房屋，嚴重影響居住品質。

都發局長林洲民坦言，市府宣傳不夠，會加強在捷運、各機關單位甚至水電費稅單印製廣告，至於租金上限、未限制第一次出租等問題，因為是內政部訂出的機制，將向內政部溝通。

(中國時報)

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