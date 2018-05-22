紐約電影學院 擬在台開課

2018年05月22日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市府打造林口影視城，23日將舉辦「新北影視產業交流會」，除邀請多國影視產業產官學代表參加，新北市也媒介美國紐約電影學院與台灣藝術大學合作，未來擬將美國紐約電影學院課程引入台灣，未來不用再到美國，就能修習國際最夯電影產業課程。

新北市經發局招商科長鍾佳蓉指出，新北市推動林口影視城，目前第二期國際媒體園區招商文件正在線上公開閱覽，為邀請更多人提供想法，23日舉辦新北影視產業交流會，共商國際影視人才培育。

鍾佳蓉表示，本次活動最大的亮點即是全球最大私立電影學院美國紐約電影學院（New York Film Academy, NYFA）將與台灣藝術大學簽約合作備忘錄，未來擬將吸引全球人才赴美學習的電影產業課程，將原汁原味搬到台灣。

與台藝大簽合作備忘錄

鍾佳蓉表示，目前紐約電影學院在亞洲地區已有不少跨國合作，獨缺台灣，新北市府推行林口影視城計畫後，紐約電影學院主動找上新北市府希望尋求合作可能，市府協助媒介台藝大，促成這次簽約機會。

培育台灣國際電影人才

鍾佳蓉說，紐約電影學院會根據在地特色開設不同課程，以大陸為例，主要開設課程就以電影製作、剪接等內容，台灣課程內容雖還沒有定案，但台灣在OTT網路內容服務與直播都在國際首屈一指，將可能成為台灣走出國際的特色。

新北市長朱立倫表示，新北擁有人才、科技及便捷交通等優勢，影視產業部分已累計開發將近130公頃產業用地，本次活動在市府與美國在台協會（AIT）促成之下，讓紐約電影學院與台藝大共同合作進行人才培育，後續可望培養出更多明日之星。

經發局表示，新北影視產業交流會將在23日上午10點在新北市府八樓彭園會館花園廳舉行，歡迎產業先進踴躍參與提供建言與交流，詳洽https://goo.gl/EVXBoc。

(中國時報)