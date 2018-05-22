罕病、燙傷、失明 打不倒她們

2018年05月22日 04:11 中國時報 賴佑維 、 徐養齡 ／綜合報導 ／綜合報導

新竹市光華國中余皓婷（右）與班導師彭惠蘭。（市府提供）

生命的鬥士！桃園大溪田心國小3年級同學鄭湘穎罹患腦下垂體腫瘤雙眼失明，在母親開導下樂觀面對人生。新竹市光華國中余皓婷幼時意外全身9成三度燙傷，浴火重生的她積極向上。民富國小的吳意貞則罹患慢性自體免疫性疾病及硬皮症，但她不以疾病為苦，3人都獲頒今年總統教育獎。

鄭媽媽說，病發時湘穎年幼懵懂，只知道自己看不見，後來逐漸發現自己跟別人不一樣後，有時情緒起伏大。有次半夜大哭，說自己看不到，還要不斷麻煩媽媽帶著看醫師，一度想要輕生。經過媽媽不斷開導，湘穎現在已能樂觀面對人生。

堅持向學 同儕好榜樣

鄭媽媽說，每次鄭湘穎學習到新的字彙，就會開心笑出來，嘴角上揚的模樣，也讓自己相當感動。學校老師則稱讚，湘穎雖然罹患疾病，卻仍堅持上學，而且相當認真，努力的樣子令人感動，也是其他同學的好榜樣。

余皓婷是原住民，一雙水汪汪的大眼睛是她的「招牌」，但幼時一場意外，使她全身90％三度燙傷，好不容易從病床爬起，又因術後疤痕明顯，同學們感到害怕，不願與她做朋友，身、心靈接連遭受重創。

成績優良 朝夢想邁進

但這一切的挫折，對樂觀的皓婷而言只是成長中的一小段過程，她仍維持積極、開朗的態度、憑著溫暖體貼的個性，遇事沉穩冷靜、認真努力，喜愛閱讀的她散發才氣，最感謝家人及老師彭惠蘭一路陪伴。

民富國小吳意貞罹患慢性自體免疫性疾病及硬皮症，發於右腳，因腳疾而活動受限，但不斷接受挑戰，學期成績都保持在全班前3名，也從不因自身缺陷要求任何特權或福利，和同儕站在同一起跑線，朝自我的夢向邁進。

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(中國時報)