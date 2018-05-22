逢甲道路拓寬 市長議員互槓

2018年05月22日 04:11 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市長林佳龍21日以不忍心公務員被賤踏，點名市議員楊正中錯誤批評市政。（盧金足攝）

台中市長林佳龍21日在市政會議點名市議員楊正中，錯誤批評市政，率眾抗議逢甲南側計畫拓寬道路積非成是，不忍公務員被賤踏；「如果消防出問題，楊正中你要負責嗎？」楊正中說，被「欽點」深感榮幸，反嗆道路拓寬引進攤販「消防車進不去，市府要負責嗎？」雙方隔空互槓。

林要求官員硬起來

楊正中上周將民政局長周永鴻趕出議場，府會戰火延燒！林佳龍火力十足點名楊正中，無理抗議福星公園溜滑梯改建施工，現在完工後小朋友玩得很高興；逢甲南側道路拓寬也遭反對，怒批「安全是不能妥協的，如果發生火災消防車進不去，楊正中議員要負責嗎？」

「市府對於民代指教，虛心接受並改進，但錯誤批評，有義務澄清說明！」林佳龍要求官員硬起來、要有格，「有的民意代表頤指氣使，臉上反而寫著沒水準」；盼互相尊重，不能積非成是誤導民眾，變成好像主流意見。

楊正中表示，感謝林佳龍「欽點」，強調市府改善福星公園值得鼓勵，但遊戲安全仍應為第一優先考量。

拓寬通車影響救災

楊正中說，他與大鵬新城居民舉雙手贊成文華路拓寬，但不要將文華路拓寬與大鵬新城南側道路拓寬兩案混為一談；憂心大鵬新城南側道路由8米拓寬為10米開放車輛通行，排擠原有救災功能，當人車通行阻擋救災，林市長要負責嗎？

市府21日舉行拓寬逢甲大學南側8米計畫道路為10米說明會，當地居民高舉白布條抗議；都發局強調，都市計畫均以公益為前提，拓寬後強化當地與水湳智慧城交通及防災能量。

(中國時報)