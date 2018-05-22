逢甲道路拓寬 市長議員互槓

台中市議員楊正中反嗆市長林佳龍，「市長給予民意代表監督應有的尊重！」（盧金足攝）

友善列印
中國時報
／台中報導
台中市長林佳龍21日以不忍心公務員被賤踏，點名市議員楊正中錯誤批評市政。（盧金足攝）

台中市長林佳龍21日在市政會議點名市議員楊正中，錯誤批評市政，率眾抗議逢甲南側計畫拓寬道路積非成是，不忍公務員被賤踏；「如果消防出問題，楊正中你要負責嗎？」楊正中說，被「欽點」深感榮幸，反嗆道路拓寬引進攤販「消防車進不去，市府要負責嗎？」雙方隔空互槓。

林要求官員硬起來

楊正中上周將民政局長周永鴻趕出議場，府會戰火延燒！林佳龍火力十足點名楊正中，無理抗議福星公園溜滑梯改建施工，現在完工後小朋友玩得很高興；逢甲南側道路拓寬也遭反對，怒批「安全是不能妥協的，如果發生火災消防車進不去，楊正中議員要負責嗎？」

「市府對於民代指教，虛心接受並改進，但錯誤批評，有義務澄清說明！」林佳龍要求官員硬起來、要有格，「有的民意代表頤指氣使，臉上反而寫著沒水準」；盼互相尊重，不能積非成是誤導民眾，變成好像主流意見。

楊正中表示，感謝林佳龍「欽點」，強調市府改善福星公園值得鼓勵，但遊戲安全仍應為第一優先考量。

拓寬通車影響救災

楊正中說，他與大鵬新城居民舉雙手贊成文華路拓寬，但不要將文華路拓寬與大鵬新城南側道路拓寬兩案混為一談；憂心大鵬新城南側道路由8米拓寬為10米開放車輛通行，排擠原有救災功能，當人車通行阻擋救災，林市長要負責嗎？

市府21日舉行拓寬逢甲大學南側8米計畫道路為10米說明會，當地居民高舉白布條抗議；都發局強調，都市計畫均以公益為前提，拓寬後強化當地與水湳智慧城交通及防災能量。

(中國時報)

罕病、燙傷、失明 打不倒她們 南市議員促編警消繁危加給

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。