南市議員促編警消繁危加給

2018年05月22日 04:11 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

高雄市宣布將跟進發放警消繁重、危險勤務加給，讓台南市成為唯一沒有發放該加給的直轄市。藍綠陣營市議員21日分別要求市府比照其他各都編列預算發放，以保障基層警消人員的權益。藍營還揚言，如果明年度沒有編列警消繁危勤加給，將退回總預算。

代市長允優先檢討編列

代理市長李孟諺說，在籌編108年度預算時，市府將優先納入檢討編列，慎重整體評估；目前也正與警察局、消防局、主計處、財稅局研議，有進一步規畫會盡速對外說明。

高雄市代理市長許立明18日答詢宣布，明年度將編列6億元發放警察人員繁重勤務加給，以及消防人員危險勤務加給；他還說，因6都中只有高雄、台南尚未發放，此一決定已知會台南市，讓南市府的壓力大增。

台南市民進黨議員呂維胤、蔡旺詮與國民黨議員蔡育輝、蔡淑惠、洪玉鳳、王家貞、李中岑、林燕祝等人，昨天分別公開表態要求市府應盡速編列預算發放警消繁重、危勤加給。

呂維胤指出，警察局的繁重勤務加給約增加2億8000萬元，消防局的危險勤務加給約增6900萬元，希望市府能考量財政狀況編列。

藍營揚言未編退總預算

蔡育輝等藍營議員更痛批，台南市財政不是6都中最差的，有錢還銀行，卻苛扣基層員工最基本的保障福利；別的直轄市消防員超勤津貼是1萬7000元，台南只有1萬3500元；危險勤務加給跟高雄市一樣都是零，其他4都則是8435元，為何同工不同酬？

藍營還說，台南市的警察、消防人員，由於沒有繁重勤務加給與危險勤務加給，每月比其他4都少領1349至8435元，警察局和消防局每年都爭取繁重勤務及危險勤務加給，但市府每年都封殺；今年房屋稅市府增收14億元，怎麼會沒錢？如果市府明年警消人員繁重、危險勤務加給仍掛零，將退回明年度總預算。

(中國時報)