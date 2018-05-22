南市議員促編警消繁危加給

國民黨台南市議員要求市府比照其他各都編列警察人員繁重勤務加給及消防人員危險勤務加給，否則將退回明年度的市府總預算。（洪榮志攝）

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中國時報
／台南報導

高雄市宣布將跟進發放警消繁重、危險勤務加給，讓台南市成為唯一沒有發放該加給的直轄市。藍綠陣營市議員21日分別要求市府比照其他各都編列預算發放，以保障基層警消人員的權益。藍營還揚言，如果明年度沒有編列警消繁危勤加給，將退回總預算。

代市長允優先檢討編列

代理市長李孟諺說，在籌編108年度預算時，市府將優先納入檢討編列，慎重整體評估；目前也正與警察局、消防局、主計處、財稅局研議，有進一步規畫會盡速對外說明。

高雄市代理市長許立明18日答詢宣布，明年度將編列6億元發放警察人員繁重勤務加給，以及消防人員危險勤務加給；他還說，因6都中只有高雄、台南尚未發放，此一決定已知會台南市，讓南市府的壓力大增。

台南市民進黨議員呂維胤、蔡旺詮與國民黨議員蔡育輝、蔡淑惠、洪玉鳳、王家貞、李中岑、林燕祝等人，昨天分別公開表態要求市府應盡速編列預算發放警消繁重、危勤加給。

呂維胤指出，警察局的繁重勤務加給約增加2億8000萬元，消防局的危險勤務加給約增6900萬元，希望市府能考量財政狀況編列。

藍營揚言未編退總預算

蔡育輝等藍營議員更痛批，台南市財政不是6都中最差的，有錢還銀行，卻苛扣基層員工最基本的保障福利；別的直轄市消防員超勤津貼是1萬7000元，台南只有1萬3500元；危險勤務加給跟高雄市一樣都是零，其他4都則是8435元，為何同工不同酬？

藍營還說，台南市的警察、消防人員，由於沒有繁重勤務加給與危險勤務加給，每月比其他4都少領1349至8435元，警察局和消防局每年都爭取繁重勤務及危險勤務加給，但市府每年都封殺；今年房屋稅市府增收14億元，怎麼會沒錢？如果市府明年警消人員繁重、危險勤務加給仍掛零，將退回明年度總預算。

(中國時報)

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