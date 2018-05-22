電網vs.獵槍 官民驅猴不同調

滿州鄉農民飽受「猴害」（小圖），鄉公所召集獵槍獵人組成「驅猴大隊」，不過農委會及林務單局現勘，認為「電網」才是防治最有效的方式。（潘建志翻攝、攝）

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中國時報
／屏東報導

滿州鄉近年來因台灣獼猴數量增加，闖入農田糟蹋農作物，農民飽受「猴害」，上周徵召有合法獵槍執照的原住民組成「驅猴大隊」保護農作。不過農委會及林務單局認為「電網」就能有效防治，鼓勵並補助農民設電圍網，但農民仍心存疑慮。

全台4電網示範區 成效佳

面對長期猴害，滿州公所和代表會16日通過《滿州鄉野生動物侵害農產驅離辦法》，組成用獵槍驅趕恫嚇的驅猴大隊。不過官方認為以保護野生動物立場，電網就有防治功效，林務局也在滿州設置電圍網防治示範點，農委會副主委李退之21日到場會勘。

林務局強調，日本以電圍網防治獼猴已有數十年，成效最好。林務局前年起實施「補助地方政府輔導農民辦理防治台灣獼猴危害農作示範計畫」，在新竹、雲林及台東設置4個電圍網示範區，試驗後顯示架設電網成效良好，安全性及農民滿意度都高。

地方指猴子太聰明 擋不住

林務局表示，有些農民未採用農委會推廣及輔導的電網規格自己架設，以致成效不佳，因此農委會特在滿州設置示範點，提高今年度農民補助至4萬5千元，並放寬申請條件，有需求農民可在6月底前透過鄉鎮公所申請。

不過農民對電網仍存疑慮，表示猴子「太奸巧」，甚至會盪樹、挖地洞等方式進到農田，很難對電網有信心。滿州鄉代會主席莊期文說，設一大片電網看起來像監獄，整個農村美景都被破壞，與其這樣不如申請農損補助。

(中國時報)

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