王世堅轟柯P公宅政策跳票

2018年05月22日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲開出4年2萬戶公共住宅支票，後來改口稱「開工」就算數，如今又把發包、規畫跟都更分回戶也納入，遭外界質疑政策跳票。議員王世堅發現，目前已入住、興建中的公宅僅6972戶，市府卻聲稱年底可達1.2萬戶，意即接下來每個月要發包800多戶才達標，根本是帶頭吹牛。

王世堅21日在議會質詢指出，柯文哲選前喊出5萬戶公宅政策，上任後改為4年2萬戶，未料推動成效不如預期，又下修為2萬戶「開工」就算數，柯還厚臉皮稱只是政策調整，不是跳票。如今年底期限將至，連開工數都未達標，都發局又改口稱2萬戶包含發包中、規畫中跟都更分回戶，實在可笑。

都發局長林洲民解釋，年底已完工、施工中的公宅將有1.2萬戶，其餘還有發包中、規畫中和都更分回戶，加總會有2萬戶。

不過王世堅質疑，都發局3天前提供的資料顯示，目前已入住公宅只有889戶，興建中有4898戶，都發局怕數字太難看，竟還新創「開工前置作業」項目，把廣慈博愛園區、六張犁AB街廓共1185戶也列入，但即使全部加起來，也頂多6972戶，哪來1.2萬戶？

林洲民強調，廣慈A、B、C基地今年7月會開工，六張犁AB街廓9月開工，政策沒有改變，到年底完工加興建中會有1.2萬戶。

但王世堅發現，扣除完工、興建中和上述兩基地，要達到1.2萬戶動工目標，還差5028戶，意即到年底每月要發包800多戶，現在連各基地開工時程都未定，完全是吹牛亂開支票。他諷刺，市府標準一變再變，柯文哲帶頭轉向，林洲民還傻傻編劇本，帶都發局同仁集體撞壁。

林洲民會後掛保證說，剩下5000多戶進度都在掌握中，尤其10月中會一次大爆發，「柯市長一天開工8場都不夠」，下半年一定會達標，這將是「宇宙紀錄」，很難打破。

(中國時報)