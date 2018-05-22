技術產業進駐 打造新北影視城

2018年05月22日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市府打造台版數位影視城，一期已有TVBS、民視產業入駐，2期計畫盼招攬影視前製、後製等產業進駐，包涵VR、AR、數位視覺特效、動畫、音效等技術國際影視產業，目前招商如火如荼進行中，搭配現正動工的新莊電影文化園區，新北影視城逐漸成形中。

新北市府選定林口發展影視城分3期計畫，第1期計畫已招攬民視、TVBS等進駐；第2期「國際媒體區」位於文化二路、三路、忠孝二路及八德路圍成的街廓，占地10公頃左右，將採設定地上權方式辦理，由民間興建、招商及營運。

經發局招商科長鍾佳蓉指出，2期計畫盼招攬影視前製、後製等產業進駐，包涵VR（虛擬實境）、AR（擴增實境）、數位視覺特效、動畫、音效、特殊道具製作等技術產業，初步開發與營運權利金約26億元，適用新市鎮開發規定有相關稅務減免。

鍾佳蓉說，二期用地位於機場捷運旁鄰近桃園機場，附近也有高速公路、捷運環狀線互相連結，交通便利，另外附近還有三井Outlet與林口商業軸帶，可創造不少連動效益。

鍾佳蓉指出，目前招商文件上線閱覽徵求意見到5月底，會根據民眾進行意見修正，最快可6月上線招商；三期的人才培育基地位於林口工一工業區，將待市地重畫完成後辦理，預估2021完成。

(中國時報)